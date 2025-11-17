ETV Bharat / sports

वर्ल्ड चैंपियन कोच की हुई छुट्टी, जानिए राजस्थान रॉयल्स ने किसे बनाया अपना नया गुरु?

राजस्थान रॉयल्स के कोचिंग स्टाफ में हुआ बदलाव ( IANS )

हैदराबाद: आईपीएल के आगामी सीजन की शुरुआत से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) ने बड़ा फैसला लिया है. आरआर ने अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है. राजस्थान ने अपने हेड कोच को हटा दिया है, जो भारत की वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा थे. अब उनकी जगह पर पुराने कोच को राजस्थान फिर से जिम्मेदारी दी है. आपको बता दें कि, राजस्थान रॉयल्स ने अपने हेड कोच राहुल द्रविड़ को हटा दिया है, जबकि उनकी जगह पर कुमार संगकारा को फिर से टीम का हेड कोच बना दिया गया है. संगकारा टीम के 2024 में हेड कोच थे लेकिन जब राहुल द्रविड़ को 2025 में हेड कोच बनाया गया तो संगकारा को उस पर से हटा दिया गया था. इस बदलाव के साथ-साथ राजस्थान रॉयल्स ने अपने कोचिंग स्टाफ में और कई बदलाव किए हैं. जिन में विक्रम राठौर को मुख्य सहायक कोच बनाया गया है. ट्रेवर पेनी और सिड लाहिड़ी को क्रमशः सहायक कोच और प्रदर्शन कोच के तौर पर टीम में शामिल किया है. वहीं शेन बॉन्ड तेज गेंदबाजी कोच के रूप में बने रहेंगे. उन्होंने 2024 में राजस्थान को ज्वाइन किया था.