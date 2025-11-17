ETV Bharat / sports

वर्ल्ड चैंपियन कोच की हुई छुट्टी, जानिए राजस्थान रॉयल्स ने किसे बनाया अपना नया गुरु?

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने अपने वर्ल्ड चैंपियन कोच को हटा दिया है. उनकी जगह पर अब श्रीलंका के पूर्व प्लेयर को जिम्मेदारी मिली है.

Rajasthan Royals made changes in coaching staff
राजस्थान रॉयल्स के कोचिंग स्टाफ में हुआ बदलाव (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 17, 2025 at 1:29 PM IST

|

Updated : November 17, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आईपीएल के आगामी सीजन की शुरुआत से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) ने बड़ा फैसला लिया है. आरआर ने अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है. राजस्थान ने अपने हेड कोच को हटा दिया है, जो भारत की वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा थे. अब उनकी जगह पर पुराने कोच को राजस्थान फिर से जिम्मेदारी दी है.

आपको बता दें कि, राजस्थान रॉयल्स ने अपने हेड कोच राहुल द्रविड़ को हटा दिया है, जबकि उनकी जगह पर कुमार संगकारा को फिर से टीम का हेड कोच बना दिया गया है. संगकारा टीम के 2024 में हेड कोच थे लेकिन जब राहुल द्रविड़ को 2025 में हेड कोच बनाया गया तो संगकारा को उस पर से हटा दिया गया था.

इस बदलाव के साथ-साथ राजस्थान रॉयल्स ने अपने कोचिंग स्टाफ में और कई बदलाव किए हैं. जिन में विक्रम राठौर को मुख्य सहायक कोच बनाया गया है. ट्रेवर पेनी और सिड लाहिड़ी को क्रमशः सहायक कोच और प्रदर्शन कोच के तौर पर टीम में शामिल किया है. वहीं शेन बॉन्ड तेज गेंदबाजी कोच के रूप में बने रहेंगे. उन्होंने 2024 में राजस्थान को ज्वाइन किया था.

राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी काफी लंबे समय से संजू सैमसन करते हुए नजर आ रहे थे. अब राजस्थान ने उन्हें ट्रेड आउट कर दिया है. संजू अब चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा होंगे. अब टीम एक नए कप्तान की तलाश करेगी. ऐसे में चेन्नई से ट्रेड इन किए गए रविंद्र जडेजा और सैम कुरन भी कप्तानी का विकल्प हो सकते हैं. जडेजा सीएसके के लिए और कुरन पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं.

राजस्थान रॉयल्स की टीम

रिटेन किए गए खिलाड़ी - यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिम्रोन हेटमायर, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, क्वेना मफाका.

रिलीज किए गए प्लेयर्स - वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, फजलहक फारूकी, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेय, कुणाल राठौड़, अशोक शर्मा.

ट्रेड इन हुए खिलाड़ी - रवींद्र जड़ेजा, सैम कुरन.
ट्रेड आउट हुए खिलाड़ी - संजू सैमसन, नितीश राणा.

ये खबर भी पढ़ें : खुशखबरी! कप्तान शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, जानिए क्या दूसरे टेस्ट से होंगे बाहर?
Last Updated : November 17, 2025 at 1:35 PM IST

TAGGED:

RAJASTHAN ROYALS COACH
RAJASTHAN ROYALS COACH CHANGE
RR COACHING STAFF CHANGES
IPL 2026
RAJASTHAN ROYALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.