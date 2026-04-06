'मेरे संन्यास लेने से 10 करोड़ की बचत हुई...' अश्विन ने IPL छोड़ने के बारे में बोली बड़ी बात
R Ashwin IPL Retirement: रविचंद्रन अश्विन ने 2025 से IPL से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया था.
Published : April 6, 2026 at 3:29 PM IST
R Ashwin IPL Retirement: भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. इसके बाद उन्होंने पिछले साल IPL को भी अलविदा कह दिया था. उन्होंने अपनी आखिरी आईपीएल सीजन 2025 में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेला. लेकिन उस सीजन अश्विन को खेलना का कम मौका मिला. वह सीएसके के 14 मैचों में से केवल नौ मैच में ही खेले थे.
खास बात ये थी कि अश्विन का CSK से जुड़ना उनके लिए घर वापसी जैसा था क्योंकि उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत इसी टीम से की थी. लेकिन वो सीजन में खेलने का ज्यादा मौका न मिलने से निराश थे. जिसके बाद उन्होंने इस लीग से भी रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया.
अश्विन ने अब अपने रिटायरमेंट पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अगर वो IPL 2025 में मानसिक रूप से परेशान और पीड़ादायक दौर से नहीं गुजरे होते तो वह आईपीएल में थोड़ा और समय तक खेल सकते थे.
CSK के साथ निराशाजनक सीजन रहा
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ‘ऐश की बात’ में कहा कि उन्होंने फ्रेंचाइजी को उनके भविष्य के बारे में फैसला करने की दुविधा से बचाने के लिए आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया. अश्विन ने कहा, 'मैंने CSK के साथ एक निराशाजनक सीजन बिताया. यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से निराशाजनक सीजन था. सच कहूं तो मुझे लग रहा था कि मैं और खेल सकता हूं लेकिन मैंने इसलिए संन्यास ले लिया क्योंकि मेरे पास भावनात्मक रूप से कई अन्य चीजों को साथ लेकर खेलने की क्षमता नहीं थी.'
'मेरे संन्यास लेने से 10 करोड़ की बचत हुई...'
उन्होंने आगे कहा, 'यह मानसिक रूप से परेशान करने वाला है. यह मेरे लिए बहुत पीड़ादायक था. मैं वहां नहीं जाना चाहता था. मैंने थोड़ी चर्चा की और फिर फैसला किया कि मैंने चेन्नई से शुरुआत की है और मैं अपने घर में ही इसे समाप्त कर रहा हूं.'
अश्विन ने ये भी कहा, 'मैं ने संन्यास लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि इससे उन्हें मुझे टीम में बनाए रखने या बाहर करने का फैसला लेने के लिए दुविधा में नहीं पड़ना पड़ा. इसके अलावा मेरे संन्यास लेने से उनकी 10 करोड़ रुपये की बचत भी हुई.'
अश्विन का IPL करियर
बता दें कि आर अश्विन को CSK ने 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्होंने इस लीग में अपने करियर की शुरुआत 2009 में सीएसके के साथ किया और 2025 में इसी टीम के साथ खत्म भी किया. अपने पूरे करियर में अश्विन ने पांच टीम, चेन्नई, पुणे, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान, के लिए खेला. इस दौरान उन्होंने 221 मैच में कुल 187 विकेट लिए. जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/34 है.