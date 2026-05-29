ETV Bharat / sports

IPL 2026: कप्तान गिल की सेंचुर, गुजरात टाइटंस की फाइनल में शानदार एंट्री, राजस्थान को 7 विकेट से दी मात

IPL 2026 Qualifier 2: गुजरात टाइटंस ने क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात देकर फाइनल में पहुंच गई.

गुजरात टाइटंस की फाइनल में शानदार एंट्री, राजस्थान को 7 विकेट से दी मात
गुजरात टाइटंस की फाइनल में शानदार एंट्री, राजस्थान को 7 विकेट से दी मात (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 29, 2026 at 11:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 Qualifier 2: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस (GT) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 विकेट से मात दे दी है. 215 रनोें के विशाल लक्ष्य को GT ने कप्तान शुभमन गिल की शतकीय और साई सुदर्शन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत आसानी से 19वें ओवर में ही 3 विकेट खोकर चेज कर लिया.

शुभमन गिल ने 53 गेंद में 15 चौके और 3 छक्के की मदद से 103 रन बनाए और बतौर कप्तान प्लेऑफ में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान बन गए. वहीं सुदर्शन ने 32 गेंद में 8 चौके और एक छक्के की मदद से 58 रनों की पारी खेली. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी भी हुई. जो कि प्लेऑफ की सबसे बड़ी साझेदारी है.

सुदर्शन एक बार फिर वैसे ही आउट हुए जैसे वो क्वालीफायर 1 में हिट विकेट आउट हुए थे. इस बार भी शॉट खेलते हुए उनका बल्ला छूट गया और फिर सीधे स्टंप पर जा गिरा.

इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी की 96 रनों की पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रनो का विशाल स्कोर खड़ा किया.

TAGGED:

IPL 2026 QUALIFIER 2
RR VS GT QUALIFIER 2
IPL 2026
CRICKET
GUJARAT TITANS INTO THE FINAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.