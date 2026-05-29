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IPL 2026: कप्तान गिल की सेंचुर, गुजरात टाइटंस की फाइनल में शानदार एंट्री, राजस्थान को 7 विकेट से दी मात

IPL 2026 Qualifier 2: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस (GT) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 विकेट से मात दे दी है. 215 रनोें के विशाल लक्ष्य को GT ने कप्तान शुभमन गिल की शतकीय और साई सुदर्शन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत आसानी से 19वें ओवर में ही 3 विकेट खोकर चेज कर लिया.

शुभमन गिल ने 53 गेंद में 15 चौके और 3 छक्के की मदद से 103 रन बनाए और बतौर कप्तान प्लेऑफ में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान बन गए. वहीं सुदर्शन ने 32 गेंद में 8 चौके और एक छक्के की मदद से 58 रनों की पारी खेली. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी भी हुई. जो कि प्लेऑफ की सबसे बड़ी साझेदारी है.