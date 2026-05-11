ETV Bharat / sports

धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली की टीमें होंगी आमने-सामने, दोनों के लिए क्यों है करो या मरो का मुकाबला

एक मैच हारते ही दिल्ली का सफर खत्म हो जाएगा. हर हाल में उसे जीत चाहिए. जीत के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम धर्मशाला की ठंडी हवाओं और तेज़ गेंदबाजों के लिए मददगार पिच का फायदा उठाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. टीम को केएल रहालु समेत अन्य खिलाड़ियों से बल्लेबाजी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. मौसम खराब रहने के कारण आसमान में बादल देखने को मिल सकते हैं. इससे तेज गेंजबाजों को पिच से मदद मिल सकती है. इसके चलते स्टॉर्क खतरनाक साबित हो सकते हैं.

आज शाम यहां पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस सीजन का 55वां मुकाबला खेला जाएगा. धर्मशाला पंजाब किंग्स का दूसरा होम ग्राउंड है. पंजाब यहां अपने होम क्राउड का फायदा उठाकर जीत हासिल करने का प्रयास करेगा. एक समय पंजाब टेबल में टॉप पर था, लेकिन लगातार तीन मैच हारने के बाद पंजाब चौथे स्थान पर खिसक गया है. टेबल प्वाइंट में इस समय आरसीबी टॉप पर बना हुआ है. वहीं, दिल्ली इस समय 11 में से 4 मुकाबले जीतकर 8वें स्थान पर हैं. प्लेऑफ में बने रहने के लिए दिल्ली के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है.

धर्मशाला: दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट मैदानों में शुमार धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम आज एक बार फिर आईपीएल के रोमांच से सराबोर होने के लिए तैयार है. दर्शक स्टेडियम में चौके और छक्के लगते देखेंगे.

दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच इयान बेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'मैं खुद यंहा की कंडीशन को पसंद करता हूं. यहां काफी अच्छा मौसम है. आईपीएल में वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी भाग लेते हैं. टीम बचे हुए तीन मुकाबलों पर फोकस करना चाहेंगी. मिचेल स्टार्क यहां खेलना पसंद करेंगे, उनका अनुभव भी टीम के लिए काफी लाभकारी रहेगा. केएल राहुल हर स्थिति में बेहतरीन खेल रहे हैं, वो क्लास खिलाड़ी है. आईपीएल व इंटरनेशनल लेवल में बेहतरीन खेल दिखाने की जरूरत होती है. लक्ष्य का पीछा करना यहां ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी हम सभी स्थितियों को देखते हुए मैदान में उतरेंगे. धर्मशाला की पिच तेज विकेट में गिनी जाती है और दिल्ली कैपिटल अपने तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क सहित अन्य तेज गेंदबाजों की इस पिच से जरूर मदद मिलेगी.'

हार का सिलसिला तोड़ना चाहेगी पंजाब

दूसरी तरफ पंजाब लगातार हार का सिलसिला तोड़ कर जीत हासिल करके टॉप पर पहुंचना चाहेगी. ऐसे में ये मुकाबला दोनों के लिए प्लेऑफ के लिहाज से अहम है. दिल्ली ने अभ्यास सत्र में भी खूब पसीना बहाया है. पंजाब किंग्स के गेंदबाजी कोच जेम्स होप ने धर्मशाला में कहा कि मैदान में हाई एल्टीट्यूड काफी बेहतरीन हैं. गेम्स में स्थितियां काफी बदल रही हैं बेहतरीन स्टार्ट मिलने के बाद भी पूरे टूर्नामेंट में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं. धर्मशाला हाई स्कोरिंग मैदान रहा है, ऐसे में बल्लेबाजों व गेंदबाजों दोनों के लिए गेम टफ रहेगा. धर्मशाला विश्व के खूबसूरत मैदानों में से एक है.

विकेट को देखकर ही टीम को उतारा जाएगा. हमारे पास काफी ऑप्शन है. धर्मशाला क्रिकेट मैदान पंजाब किंग्स का दूसरा होम ग्राउंड है ऐसे में जब भी पंजाब के खिलाड़ी इस मैदान में खेलते है तो दर्शकों का पूरा स्पोर्ट पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों के साथ रहता है, जिस कारण पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है. यहां मैच को लेकर पंजाब किंग्स ने खूब अभ्यास किया है. पंजाब किंग्स की टीम कल जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी.- जेम्स होप, पंजाब किंग्स गेंदबाजी कोच.

वहीं, मौसम मैच के दौरान खलल डाल सकता है. हिमाचल में आज कई जगहों पर बादल छाए हैं हुए हैं. मौसम विभाग ने आज धर्मशाला समेत कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. रविवार रात को भी धर्मशाला में बारिश देखी गई है. इसके चलते मैदान पर कवर्स देखे गए हैं. अभी भी मौसम खराब बना हुआ है और बारिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में फिर ओलावृष्टि और बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम