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IPL 2026: पंजाब किंग्स का कमाल, IPL के इतिहास में ऐसा करने वाली बनी पहली टीम

Punjab Kings Unbeaten: पंजाब किंग्स ने IPL इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

पंजाब किंग्स का कमाल
पंजाब किंग्स का कमाल (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 12:04 PM IST

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Punjab Kings IPL Record: पंजाब किंग्स की टीम 2026 के IPL में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखे हुए है. श्रेयस अय्यर की सेना इस सीजन में लगातार जीत के साथ टॉप पर है. चंडीगढ़ में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हाल ही में हुए मैच में, पंजाब किंग्स ने हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया और 54 रनों से जीत हासिल की. ​​इसके साथ ही, उन्होंने 11 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान बरकरार रखा. इस शानदार जीत के साथ पंजाब ने एक अनोखी उपलब्धि भी हासिल की.

19 साल में पहली बार
इस सीजन ये पंजाब की पांचवीं जीत है. अब तक, टीम ने गुजरात टाइटन्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत हासिल की है. बीच में, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. नतीजतन, छह मैचों के बाद पांच जीत के साथ पंजाब पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बना हुआ है. इसके साथ ही, पंजाब किंग्स ने एक नया इतिहास रच दिया. पंजाब किंग्स IPL के 19 साल के इतिहास में पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने शुरुआती छह मैच पूरे होने के बाद भी एक भी मैच नहीं हारा है.

पंजाब की जीत का सिलसिला

  • गुजरात टाइटन्स - 3 विकेट से जीत
  • चेन्नई सुपर किंग्स - 5 विकेट से जीत
  • कोलकाता नाइट राइडर्स - बारिश के कारण मैच रद्द (दोनों टीमों को एक-एक अंक)
  • सनराइजर्स हैदराबाद - 6 विकेट से जीत
  • मुंबई इंडियंस - 7 विकेट से जीत
  • लखनऊ सुपर जायंट्स - 54 रनों से जीत

दूसरा सबसे बड़ा स्कोर
यह IPL में पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इस कैश-रिच लीग में पंजाब किंग्स का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 262/2 था. जो 2024 के सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बनाया था. लक्ष्य का पीछा करते हुए यह भी एक विशेष उपलब्धि है. साथ ही, यह IPL के इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है.

IPL में पंजाब का सबसे बड़ा स्कोर

  • 262/2 बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - कोलकाता, 2024
  • 254/6 बनाम लखनऊ सुपरजायंट्स - मुल्लांपुर, 2026
  • 245/6 बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - हैदराबाद, 2025
  • 243/5 बनाम गुजरात टाइटन्स - अहमदाबाद, 2025
  • 236/5 बनाम लखनऊ सुपरजायंट्स - धर्मशाला, 2025

सबसे बड़े स्कोर को छोड़कर, बाकी रन पहले बैटिंग करते हुए बनाए गए थे.

पंजाब की बदली हुई कहानी
पंजाब किंग्स की कहानी पिछले साल टीम में श्रेयस अय्यर के आने के साथ ही बदल गई. जिस टीम ने इससे पहले लीग में कोई खास कमाल नहीं दिखाया था, वो पिछले सीजन (2025) में फाइनल तक पहुंची, हालांकि, वे टाइटल मुकाबले में RCB से हार गए और रनर-अप बनकर रह गए. फिर भी, फैंस उस सीजन में पंजाब के प्रदर्शन से काफी खुश हैं. वे इस भरोसे के साथ खेल रहे हैं कि इस सीजन में उन्हें किसी भी तरह से टाइटल जीतना ही है. इस सीजन के पहले छह मैचों में उन्होंने 11 पॉइंट्स हासिल किए हैं. अगर वे बाकी बचे आठ मैचों में से कम से कम चार और जीत लेते हैं, तो पंजाब पक्का टॉप 2 में जगह बना लेगा.

जहां तक लखनऊ के खिलाफ मैच की बात है, पंजाब ने 54 रनों से जीत हासिल की. ​​255 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए, लखनऊ 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 200 रन ही बना सकी. ऋषभ पंत (43), मार्करम (42) और मिचेल मार्श (40) ही केवल तीन ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कुछ ठीक-ठाक प्रदर्शन किया. पहले बैटिंग करते हुए, पंजाब ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. प्रयांश आर्य (93 रन, 37 गेंदों में) और कूपर कोनोली (87 रन) टीम के टॉप स्कोरर रहे.

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