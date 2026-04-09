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प्रभसिमरन सिंह की मां ने जीता दिल, पंजाब के खिलाड़ियों को खिलाया घर का खाना, हेड कोच पोंटिंग ने बोली मजेदार बात

पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें प्रभसिमरन सिंह की मां पूरी टीम के लिए घर का बना खाना लाती हुई दिख रही हैं. वीडियो में श्रेयस अय्यर और युजवेंद्र चहल समेत कई खिलाड़ी स्वादिष्ट पंजाबी खाने की तारीफ करते दिखे.

IPL 2026: पंजाब किंग्स के स्टार विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह की मां हाल ही में पूरी टीम के लिए घर का बना खाना लाई. जिससे IPL 2026 के दौरान एक दिल को छू लेने वाला और प्यारा पल बन गया. पंजाब किंग्स ने इस पल को अपने सोशल मीडिये प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया किया. जिसको काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है.

रिकी पोंटिंग ने कही मजेदार बात

इस मौके प्रभसिमरन सिंह की मां ने कहा, 'मैं पिछले साल भी अपने सभी बच्चों के लिए यह खाना लेकर आई थी. यह साल भी उससे अलग नहीं है.' प्रभसिमरन सिंह ने कहा, 'मैं इसके लिए अपनी मां को धन्यवाद देना चाहता हूं.' पंजाब के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने कहा, 'मैं इस खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. पिछले साल, प्रभस की मां ने बहुत ही अच्छा खाना खिलाया था. जिसके खाने के बाद, प्रभस ने लगातार पांच अर्धशतक बनाए थे. मुझे उम्मीद है कि इस साल भी ऐसा ही होगा.'

सोशल मीडिया पर फैंस ने की तारीफ

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. कई फैंस ने इस बात की तारीफ की कि टीम सिर्फ एक क्रिकेट टीम से कहीं ज्यादा, एक आपस में जुड़ा हुआ परिवार लगती है.

पंजाब किंग्स का अगला मैच कब?

पंजाब किंग्स IPL 2026 में शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है. उसने अब तक तीन मैच में 2 जीत दर्ज की है. जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. उनका अगला मैच 11 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ है. पिछले साल ये टीम उपविजेता रही थी.