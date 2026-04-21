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IPL 2026: मुंबई की धमाकेदार जीत से पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा बदलाव, देखें टॉप-4 पर किसका है कब्जा ?

IPL 2026 Points Table: गुजरात टाइटंस पर बड़ी जीत दर्ज करने से मुंबई इंडियंस को अंक तालिका में बड़ा फायदा हुआ है.

मुंबई की धमाकेदार जीत से पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा बदलाव
मुंबई की धमाकेदार जीत से पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा बदलाव (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 21, 2026 at 12:23 PM IST

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Updated : April 21, 2026 at 12:34 PM IST

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IPL 2026 Points Table: लगातार चार मैच हारने के बाद, मुंबई इंडियंस (MI) जीत की राह पर लौट आई है. उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 99 रनों की बड़ी जीत दर्ज की. इस नतीजे के बाद शुभमन गिल और उनकी टीम पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है. वहीं मुंबई को चार स्थान का फायदा हुआ और वो अब 10वें स्थान से उठकर 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

मुंबई की जीत में तिलक वर्मा हीरो रहे. उन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 101 रनों की पारी खेली और टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए 199/6 का स्कोर बनाने में अहम भूमिका निभाई. जवाब में, GT की टीम शुरू से ही लड़खड़ा गई और सिर्फ 16 ओवरों में 100 रनों के मामूली स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई. गेंदबाजी में अश्विनी कुमार ने अहम भूमिका निभाई और चार विकेट लिए। इस बाएं हाथ के गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन किया.

IPL 2026 पॉइंट्स टेबल
पंजाब किंग्स (PBKS) फिलहाल टूर्नामेंट में एकमात्र ऐसी टीम है जिसने कोई मैच नहीं हारा है. अपनी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत वे छह मैचों में 11 अंको के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर हैं. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और राजस्थान रॉयल्स, दोनों के 8-8 पॉइंट्स हैं. लेकिन बेहतर नेट रन रेट के आधार पर RCB दूसरे स्थान पर है. प्लेऑफ में पहुंचने की आखिरी जगह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पास है, जिनके छह पॉइंट्स हैं.

दो और टीमें-दिल्ली कैपिटल्स (DC) और गुजरात टाइटंस (GT)-के भी छह पॉइंट्स पर हैं. लेकिन SRH का नेट रन रेट (+0.566) बाकी दोनों टीमों से बेहतर है, इसलिए वे रैंकिंग में उनसे आगे हैं. इस जीत से MI का नेट रन रेट भी बेहतर हुआ है और वे पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरह उनके भी चार पॉइंट्स हैं, लेकिन +0.067 के नेट रन रेट की वजह से वे बाकी दोनों टीमों से आगे हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स सात मैचों में से सिर्फ एक मैच जीत पाई है और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है.

IPL 2026 ऑरेंज-पर्पल कैप होल्डर
इस सीजन अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन सबसे आगे हैं. उन्होंने 6 पारियों में 144.38 के स्ट्राइक रेट से 283 रन बनाए हैं. जिसकी वजह से उनके पास ऑरेंज कैप है. वहीं इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में सबसे आगे CSK के अंशुल कंबोज हैं. उन्होंने छह पारियों में 9.73 के इकॉनमी रेट से कुल 13 विकेट लिए हैं. इस वजह से वो पर्पल कैप होल्डर हैं.

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Last Updated : April 21, 2026 at 12:34 PM IST

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