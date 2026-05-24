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IPL 2026: क्या राजस्थान बिगाड़ेगी पंजाब-कोलकाता का खेल, जानें प्लेऑफ क्वालिफिकेशन का पूरा समीकरण

IPL 2026 में पंजाब और कोलकाता के प्लेऑफ में पहुंचने का फैसला राजस्थान के हाथ में है.

क्या राजस्थान बिगाड़ेगी पंजाब और कोलकाता के खेल?
क्या राजस्थान बिगाड़ेगी पंजाब और कोलकाता के खेल? (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 2:58 PM IST

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Updated : May 24, 2026 at 3:06 PM IST

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IPL 2026 Playoffs Scenario: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 2026 सीजन अपने लीग चरण के आखिरी दिन में पहुंच गया है. जिसमें रविवार को दो मैच खेले जाएंगे. पहले मैच में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा, जबकि दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे.

हालांकि आज का पहला मैच प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि इस मैच के नतीजे से तीन टीमों की किस्मत का फैसला होगा. राजस्थान रॉयल्स (RR), पंजाब किंग्स (PBKS), और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) पॉइंट्स टेबल में चौथा स्थान हासिल करने और प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने की दौड़ में हैं.

इसलिए प्लेऑफ की दौड़ काफी रोमांचक हो गई है, जिसमें ये तीनों टीमें शामिल हैं, और आखिरी दिन के मैच ही इन टीमों का भविष्य तय करेंगे. आइए तीनों टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण को देखते हैं.

राजस्थान का प्लेऑफ समीकरण
राजस्थान रॉयल्स के लिए क्वालिफिकेशन का रास्ता साफ है, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनने के लिए उन्हें सिर्फ आज के मैच में मुंबई को हराना होगा. इस जीत के साथ, वो 16 अंको के साथ प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे, और बाकी दो टीमों की सीधे क्वालीफाई करने की उम्मीदों पर पानी फेर देगी. क्योंकि वो कुल 15 अंक तक ही पहुंच सकती हैं. लेकिन हारने की सूरत में राजस्थान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

राजस्थान के हारने की दुआ करेगा पंजाब
अपने पिछले मैच में पंजाब ने लखनऊ सुपर जायंट्स पर 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. जिसकी वजह से उसके कुल अंक 15 हो गए हैं. अब उनको प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई और राजस्थान मैच के नतीजों पर निर्भर होना पड़ेगा. अगर राजस्थान मैच हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और पंजाब फिर आज के दूसरे मैच कोलकाता और दिल्ली के मैच पर नजर रखेगा. ताकि ये सुनिश्चित हो सके की केकेआर की जीत का अंतर 77 रनों से कम हो, या वो 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 47 से ज्यादा गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल न कर पाए. अगर ऐसा होता है तो पंजाब बेहतर नेट रन रेट की वजह से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी.

KKR का प्लेऑफ समीकरण
आज के दूसरे मैच में KKR के लिए जीत जरूरी है, लेकिन उनके लिए जीत का अंतर ज्यादा महत्वपूर्ण है. सबसे पहले, उन्हें यह उम्मीद करनी होगी कि RR अपना मैच हार जाए. उसके बाद, उन्हें अपने आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को हराना होगा. इससे वे 15 अंको के साथ PBKS के बराबर आ जाएंगे, जिनके पास पहले से ही 15 पॉइंट्स हैं, और फिर नेट रन रेट (NRR) की भूमिका अहम हो जाएगी. उनके लिए DC को बड़े अंतर से हराना जरूरी है, क्योंकि इससे उन्हें नेट रन रेट के आधार पर PBKS से आगे निकलने में मदद मिलेगी.

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Last Updated : May 24, 2026 at 3:06 PM IST

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