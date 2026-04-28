ETV Bharat / sports

IPL 2026 में पंजाब की पहली हार, राजस्थान ने 223 रन चेस करके 6 विकेट से दी मात

PBKS vs RR IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने 223 रनों के विशाल लक्ष्य को 19.2 ओवर में चेज करके पंजाब किंग्स को हरा दिया.

IPL 2026 में पंजाब की पहली हार, राजस्थान ने 223 रन चेस करके 6 विकेट से दी मात
IPL 2026 में पंजाब की पहली हार, राजस्थान ने 223 रन चेस करके 6 विकेट से दी मात (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 11:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

न्यू चंडीगढ़: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है. जो इस सीजन पंजाब की पहली हार भी है. श्रेयस अय्यर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए. जवाब में राजस्थान ने 4 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया.

न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 16 गेंदों में 43 रन ठोक डाले, जिसमें तीन चौके और पांच छक्के शामिल थे.

अपनी इस पारी के दौरान, सूर्यवंशी ने सिर्फ 167 गेंदों में 400 रन पूरे किए. उन्होंने यह उपलब्धि 238.09 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से हासिल की, जो IPL के किसी भी सीजन में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज गति से बनाए गए 400 रन हैं.

उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 27 गेंदों में 51 रन बनाए. पंजाब की तरफ से हरप्रीत बरार ने कसी हुई गेंदबाज़ी की और अपने चार ओवरों में सिर्फ 25 रन दिए, लेकिन चहल के विकेट लेने से मैच का रुख बदल गया। एक समय RR को 52 गेंदों में 100 रन चाहिए थे और जरूरी रन रेट लगातार बढ़ रहा था.

इसके बावजूद, फरेरा और दुबे ने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया. निडर बल्लेबाज और सीमर्स को सोच-समझकर निशाना बनाते हुए, उन्होंने डेथ ओवरों में PBKS की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी और यह सुनिश्चित किया कि अब और कोई विकेट न गिरे.

डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे ने मिलकर सिर्फ 32 गेंदों में 77 रनों की नाबाद साझेदारी की. इस साझेदारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स पर छह विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. 14 ओवर के बाद जब मैच काफी कड़ा हो गया था और जरूरी रन रेट 12 से ज्यादा हो गया था, तब इस जोड़ी ने लक्ष्य का पीछा करना आसान बना दिया.

फरेरा 26 गेंद में 52 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. साथ में शुभम ने 12 गेंद में 31 रनों की पारी खेली.

मैच की शुरुआत में, PBKS ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222/4 का मजबूत स्कोर खड़ा किया. जोफ्रा आर्चर ने शानदार शुरुआत करते हुए प्रियांश आर्य (29) को आउट किया, लेकिन प्रभसिमरन सिंह ने 44 गेंदों में 59 रन बनाकर पारी को संभाला. उन्हें कूपर कोनोली (30) का साथ मिला, जिनके साथ उन्होंने 33 गेंदों में 59 रनों की साझेदारी की, जबकि अय्यर ने 30 रनों का योगदान दिया.

सबसे शानदार प्रदर्शन मार्कस स्टोइनिस का रहा, जिन्होंने 22 गेंदों में 62 रनों की विस्फोटक और नाबाद पारी खेली, जिसकी बदौलत पंजाब 220 से ज्यादा का स्कोर बनाने में कामयाब रहा.

PBKS vs RR: संक्षिप्त स्कोर

पंजाब किंग्स 20 ओवरों में 222/4 (मार्कस स्टोइनिस 62, प्रभसिमरन सिंह 59)

राजस्थान रॉयल्स 19.2 ओवरों में 228/4 (डोनोवन फरेरा 52, यशस्वी जायसवाल 51)

राजस्थान ने 6 विकेट से जीता मैच

TAGGED:

PUNJAB KINGS IPL 2026
IPL 2026 PBKS VS RR
IPL 2026 में पंजाब की पहली हार
IPL 2026
PBKS VS RR 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.