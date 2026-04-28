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IPL 2026 में पंजाब की पहली हार, राजस्थान ने 223 रन चेस करके 6 विकेट से दी मात

IPL 2026 में पंजाब की पहली हार, राजस्थान ने 223 रन चेस करके 6 विकेट से दी मात ( IANS )

न्यू चंडीगढ़: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है. जो इस सीजन पंजाब की पहली हार भी है. श्रेयस अय्यर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए. जवाब में राजस्थान ने 4 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 16 गेंदों में 43 रन ठोक डाले, जिसमें तीन चौके और पांच छक्के शामिल थे. अपनी इस पारी के दौरान, सूर्यवंशी ने सिर्फ 167 गेंदों में 400 रन पूरे किए. उन्होंने यह उपलब्धि 238.09 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से हासिल की, जो IPL के किसी भी सीजन में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज गति से बनाए गए 400 रन हैं. उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 27 गेंदों में 51 रन बनाए. पंजाब की तरफ से हरप्रीत बरार ने कसी हुई गेंदबाज़ी की और अपने चार ओवरों में सिर्फ 25 रन दिए, लेकिन चहल के विकेट लेने से मैच का रुख बदल गया। एक समय RR को 52 गेंदों में 100 रन चाहिए थे और जरूरी रन रेट लगातार बढ़ रहा था. इसके बावजूद, फरेरा और दुबे ने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया. निडर बल्लेबाज और सीमर्स को सोच-समझकर निशाना बनाते हुए, उन्होंने डेथ ओवरों में PBKS की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी और यह सुनिश्चित किया कि अब और कोई विकेट न गिरे.