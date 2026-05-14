PBKS vs MI मैच पर संकट के बादल, पंजाब का होगा भारी नुकसान
Dharamshala Weather Report: वेदर रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मशाला में बारिश का खतरा मंडरा रहा है.
Published : May 14, 2026 at 1:24 PM IST
Dharamshala Weather Update: IPL 2026 के सबसे अहम मैचों में से एक पर अब बारिश का खतरा मंडरा रहा है. आज, 14 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स (PBKS) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच होने वाले मैच से पहले, लगातार हो रही बारिश ने दोनों टीमों की चिंता बढ़ा दी है. पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए यह मैच बहुत जरूरी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का मौसम इसमें रुकावट डाल सकता है.
मैच से एक दिन पहले हुई भारी बारिश
यह मैच आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि, मैच के पहले दिन से ही यहां भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, कल शाम तक बारिश रुकने की संभावना है, लेकिन मैच की शुरुआत में हल्की बारिश हो सकती है. इस वजह से फैंस चिंतित हैं. मुंबई इंडियंस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर धर्मशाला स्टेडियम का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें भारी बारिश होती दिख रही है.
𝐖𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 from Dharamshala 🌧️ pic.twitter.com/5EfZ87x6Ha— Mumbai Indians (@mipaltan) May 13, 2026
पंजाब की नजर प्लेऑफ पर
पंजाब किंग्स के लिए यह मैच 'करो या मरो' वाला मैच नहीं है, लेकिन यह मैच बहुत अहम है क्योंकि टीम लगातार चार मैच हार चुकी है. टीम ने सीजन की शुरुआत शानदार तरीके से की थी, सात में से छह मैच जीते थे और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहने की दौड़ में थी. हालांकि, लगातार चार हार ने उनकी स्थिति मुश्किल बना दी है. अब, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम वापसी की उम्मीद के साथ धर्मशाला में उतरेगी. वहीं, हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस टीम भी अपना गौरव बनाए रखने की कोशिश करेगी. पिछले मैच में टीम को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और अब वे सीजन का अंत जीत के साथ करने की कोशिश करेंगे.
Just taking a moment. You would too 😍 pic.twitter.com/r0cWGBO8tA— Mumbai Indians (@mipaltan) May 14, 2026
धर्मशाला में आज का मौसम कैसा रहेगा?
धर्मशाला में दिन का तापमान लगभग 22-24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. रात में चलने वाली तेज ठंडी हवाएं खिलाड़ियों के लिए चुनौती बन सकती हैं. मौसम रिपोर्ट के अनुसार, मैच के दिन बारिश होने की संभावना है. दिन के समय बारिश होने की संभावना 40 से 50 प्रतिशत है. वहीं, टॉस से पहले बारिश की संभावना 47 प्रतिशत बताई गई है. अगर जोरदार बारिश होती है, तो मैदान गीला हो सकता है, जिससे मैच में रुकावट आ सकती है. हालांकि, शाम 7 बजे के बाद बारिश का खतरा कम है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मौसम कब बदल जाए, ये किसी को भी पता नहीं होता.
Four defeats in a row… but a fresh chance awaits 👀⚔️— Star Sports (@StarSportsIndia) May 14, 2026
Home conditions. Big pressure. A crucial push for the playoff berth. 🏔️🔥
Will #PBKS bounce back in Dharamshala, or will #MI spoil the comeback script? 🤔#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #PBKSvMI | THU, MAY 14, 6:30 PM pic.twitter.com/Ak7F3LwIWx
पंजाब का होगा भारी नुकसान
अगर आज का मैच बारिश के कारण रद्द करना पड़ता है तो सबसे ज्यादा पंजाब का नुकसान होगा. इससे पहले उनका एक मैच बारिश की नजर हो चुका है, जिसकी वजह से उकने कुल 13 अंक हैं. पंजाब के पास तीन मैच बचे हैं. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम दो मैच जीतने होंगे. अभी तक 16 अंक हासिल करने वाली टीम के लिए भी प्लेऑफ का टिकट कंफर्म नहीं हो सका है.