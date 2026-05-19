PBKS vs KKR vs RR: प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना किसकी ज्यादा?
IPL 2026 में चौथे स्थान के लिए लड़ाई काफी ज्यादा रोमांचक हो गई है.
Published : May 19, 2026 at 3:31 PM IST
IPL 2026 Playoffs Chance: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है. लेकिन प्लेऑफ की दौड़ काफी दिलचस्प हो गई है. RCB, GT और SRH ने टॉप 4 में अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली है. अब सिर्फ एक जगह बची है, जिसके लिए कुल पांच टीमें आपस में मुकाबला कर रही हैं.
पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये पांचों टीमें प्लेऑफ की आखिरी जगह के लिए दावेदार हैं. लेकिन इन पांच में से तीन टीमें राजस्थान, पंजाब और कोलकाता के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस सबसे ज्यादा हैं. यहां हम उन तीनों टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण के बारे में बताने वाले हैं.
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राजस्थान रॉयल्स (RR)
IPL 2026 प्लेऑफ की चौथी टीम बनने के लिए राजस्थान रॉयल्स अभी तक सबसे आगे है. क्योंकि उसके दो मैच बचे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा 16 अंक बना सकती है. फिलहाल वो 12 मैच में 12 अंको के साथ पांचवें स्थान पर हैं.
अगर वो अपने बचे हुए दोनों मैच जीत जाती है, तो वह 16 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन जाएगी.
अगर वह एक मैच जीतती है और एक हारती है, तो ऐसी स्थिति में, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स पॉइंट्स 15 अंक हासिल करके उससे आगे निकल सकते हैं.
अगर राजस्थान अपने बचे हुए दोनों मैच हार जाती है, तो वह 12 पॉइंट्स पर ही रह जाएगी और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.
राजस्थान के बचे हुए मैच
19 मई: राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपरजायंट्स
24 मई: राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस
Major shifts in the qualification probability scenario! 👀— Star Sports (@StarSportsIndia) May 18, 2026
The Race to Playoffs remains wide open, with five teams still in contention for the final playoff spot! 🔥
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कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)
केकेआर फिलहाल 12 मैच में 11 पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर है. उसके भी दो मैच बचे हैं. अगर वो अपने बचे हुए दोनों मैच जीत जाती है, तो उसके 15 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उसके प्लेऑफ में पहुंचने की गारंटी नहीं होगी. क्योंकि राजस्थान 16 पॉइंट्स के साथ उससे आगे निकल सकती है, जबकि पंजाब किंग्स भी 15 पॉइंट्स पर पहुंच सकती है.
जिससे दोनों टीमों के बीच नेट रन रेट का मामला सामने आ जाएगा. फिलहाल पंजाब का रन रेट केकेआर से काफी बेहतर है. इसलिए अगर दोनों टीमों के अंक बराबर होते हैं तो फिर पंजाब केकेआर से आगे निकल जाएगा.
KKR 13 पॉइंट्स के साथ भी क्वालीफाई कर सकती है, लेकिन इस स्थिति के लिए जरूरी है कि पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स अपने बचे हुए सभी मैच हार जाएं. ऐसी स्थिति में, KKR और PBKS दोनों के 13 पॉइंट्स होंगे, और नेट रन रेट के आधार पर यह तय होगा कि कौन सी टीम प्लेऑफ में जाएगी.
हालांकि, अगर KKR अपने बचे हुए दोनों मैच हार जाती है, तो वह इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी.
केकेआर के बचे हुए मैच
20 मई: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस
24 मई: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स
पंजाब किंग्स (PBKS)
इस सीजन की शुरुआत में लगातार 6 मैच जीतने वाली पंजाब किंग्स लगातार 6 मैच हारकर मुश्किल स्थिति में पहुंच गई. अब इस टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर होना पड़ा रहा है. फिलहाल पंजाब के 13 मैच में 13 पॉइंट्स हैं और वो ज्यादा से ज्यादा 15 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं. इसके बावजूद उनकी क्वालिफिकेशन पक्की नहीं है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स अभी भी उन्हें इस दौड़ से बाहर कर सकते हैं.
PBKS के पास 13 पॉइंट्स के साथ भी क्वालीफाई करने का मौका है. ऐसा होने के लिए, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को अपने सभी बचे हुए मैच हारने होंगे. KKR को दिल्ली कैपिटल्स को हराना होगा, लेकिन मुंबई इंडियंस से हारना होगा. इस स्थिति में, KKR और PBKS दोनों 13 पॉइंट्स पर खत्म करेंगे, और नेट रन रेट से तय होगा कि कौन सी टीम प्लेऑफ में आगे बढ़ेगी.
पंजाब के बचे हुए मैच
23 मई: पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपरजायंट्स