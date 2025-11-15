IPL 2026 Trade: संजू सैमसन ने रचा इतिहास, जडेजा समेत 6 और खिलाड़ियों का ट्रेड हुआ कंफर्म
Sanju Samson To CSK: आईपीएल 2026 से पहले अब तक कुल 8 खिलाड़ियों का ट्रेड कंफर्म हो चुका है.
Published : November 15, 2025 at 1:21 PM IST
हैदराबाद: आईपीएल 2026 के लिए फ्रेंचाइजियों ने 8 खिलाड़ियों के ट्रेड की पुष्टि कर दी है. जिसमें सबसे महंगा ट्रेड संजु सैमसन का हुआ है. उनको सीएसके ने 18 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया और इसके बदले उन्होंने रवींद्र जडेजा (14 करोड़) और इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरेन (2.5 करोड़) को राजस्थान के हवाले कर दिया.
संजू ने रचा इतिहास
इस डील के साथ संजू सैमसन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे ट्रेड वैल्यू वाले खिलाड़ी बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन के नाम था, जिनको आरसीबी ने IPL 2024 से पहले मुंबई से 17.5 करोड़ में ट्रेड किया था.
सैमसन के ट्रेड से चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी विभाग को मजबूती मिलेगी क्योंकि उन्होंने 11 सीजन में 4,027 रन बनाए हैं और 2024 में 531 रनों के साथ अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ सीजन भी बनाया है. सैमसन ने 177 आईपीएल मैच खेले हैं. CSK उनके करियर की केवल तीसरी फ्रैंचाइजी है. 2013 में आईपीएल में पदार्पण करने के बाद से, सैमसन ने दो सीजन-2016 और 2017-को छोड़कर सभी सीजन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है. उन दो सीजन में संजू ने दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया था.
जडेजा की घर वापसी
वहीं राजस्थान रॉयल्स से अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने वाले ऑलराउंडर और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान रवींद्र जडेजा अब आगामी आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व करेंगे. सीएसके के लिए 12 सीजन खेल चुके जडेजा लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 250 से ज्यादा मैच खेले हैं. ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, उनकी लीग फीस 18 करोड़ रुपये से घटाकर 14 करोड़ रुपये कर दी गई है.
मोहम्मद शमी का ट्रेड
भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का भी ट्रेड हुआ है. उनको लखनऊ ने हैदराबाद से 10 करोड़ रुपये में ट्रेड किया है. शमी के पास भी काफी ज्यादा अनुभव है, उन्होंने 2013 में पदार्पण के बाद से पांच फ्रेंचाइजियों के लिए 119 आईपीएल मैच खेले हैं. SRH में शामिल होने से पहले, शमी गुजरात टाइटन्स टीम का अभिन्न अंग थे और उन्होंने 17 मैचों में 28 विकेट लेकर 2023 में पर्पल कैप जीती थी.
KKR और MI के बीच ट्रेड
लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से सफल ट्रेड के बाद अपनी पूर्व फ्रैंचाइजी मुंबई इंडियंस (MI) में वापसी करेंगे. उनको मुंबई ने मौजूदा आईपीएल फीस 30 लाख रुपये में ही ट्रेड किया है. इसके अलावा कई खिलाड़ियों का ट्रेड हुआ है. जिसकी लिस्ट नीचे दी गई है.
अर्जुन तेंदुलकर: मुंबई इंडियंस से लखनऊ में (30 लाख रुपये)
नीतीश राणा: राजस्थान रॉयल्स से दिल्ली में (4.2 करोड़ रुपये)
डोनोवन फरेरा: दिल्ली कैपिटल्स से राजस्थान में (1 करोड़ रुपये)
संभावित रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ी
- केकेआर: वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक, एनरिक नॉर्टजे
- एलएसजी: रवि बिश्नोई, डेविड मिलर, आकाश दीप, शमर जोसेफ
- डीसी: टी नटराजन, जेक फ्रेजर-मैकगर्क
- आरसीबी: मयंक अग्रवाल, लियाम लिविंगस्टोन, ब्लेसिंग मुजरबानी, रसिख डार
- पीबीकेएस: ग्लेन मैक्सवेल, आरोन हार्डी, प्रवीण दुबे, विष्णु विनोद
- एमआई: रीस टॉपले, विल जैक्स
- आरआर: लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, महेश थीक्षाना, फजलहक फारूकी, क्वेना मफाका
- सीएसके: डेवोन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, रचिन रवींद्र, दीपक हुडा, विजय शंकर, जेमी ओवरटन
- एसआरएच: राहुल चाहर