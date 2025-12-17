ETV Bharat / sports

IPL 2026 मिनी ऑक्शन के बाद देखें सभी 10 टीमों के फुल स्क्वाड, ये टीम है सबसे ज्यादा मजबूत

IPL 2026 मिनी ऑक्शन के बाद सभी दस टीमों में कुल 25-25 खिलाड़ी हैं.

IPL 2026 मिनी ऑक्शन के बाद देखें सभी 10 टीमों के फुल स्क्वाड
IPL 2026 मिनी ऑक्शन के बाद देखें सभी 10 टीमों के फुल स्क्वाड (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 9:42 AM IST

|

Updated : December 17, 2025 at 9:49 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: IPL 2026 मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में आयोजित किया गया. जिसमें सभी दस टीमों ने 77 खाली स्लॉट को भरने के लिए 215.45 करोड़ रुपये खर्च किए. इस ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे उनको कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. इसके साथ ही वह डियन प्रीमियर लीग के इतिहास के पहले विदेशी और ओवर ऑल तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए.

इसके अलावा भारत के प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी रहे. इन दोनों चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 14.20 करोड़ में खरीदा. वहींं मथीशा पथिराना ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से 18 करोड़ रुपये हासिल करके सुर्खियां बटोरीं और IPL इतिहास में सबसे जयादा सैलरी पाने वाले श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए. अब जबकि मिनी ऑक्शन के बाद सभी 10 टीमों ने अपने स्क्वाड को फुल कर लिया है तो आइए एक नजर उन स्क्वडा पर भी डालते हैं.

IPL 2026: सभी 10 टीमों के फुल स्क्वाड

  1. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बडोनी, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीत्जके, हिम्मत सिंह, निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्विजय राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, मोहम्मद शमी, अर्जुन तेंदुलकर, वानिंदु हसरंगा, एनरिक नॉर्टजे, मुकुल चौधरी, नमन तिवारी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस.
  2. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरन ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, मुस्तफिजुर रहमान, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, आकाश दीप.
  3. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी। जैक एडवर्ड्स.
  4. मुंबई इंडियंस (MI): हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलटन, रॉबिन मिंज, राज बावा, रघु शर्मा, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रित बुमरा, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफनजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, मोहम्मद इज़हार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत।
  5. पंजाब किंग्स (PBKS): प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशाल विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद। कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निशाद.
  6. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एम.एस. धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फॉल्केस।
  7. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान.
  8. राजस्थान रॉयल्स (RR): रवींद्र जडेजा, सैम कुरेन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिम्रोन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन.
  9. दिल्ली कैपिटल्स (DC): अक्षर पटेल (कप्तान) नितीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन।
  10. गुजरात टाइटंस (GT): शुबमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वीराज यारा, ल्यूक राज लकड़ी.

ये भी पढ़ें

कैमरून ग्रीन IPL इतिहास के बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, अपने ही देश के खिलाड़ी का तोड़ा रिकॉर्ड

IPL 2026 मिनी ऑक्शन: प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा IPL इतिहास के बने सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी

Last Updated : December 17, 2025 at 9:49 AM IST

TAGGED:

KKR FULL SQUAD
CSK FULL SQUAD
RCB FULL SQUAD
FULL SQUAD OF IPL 2026
IPL 2026 FULL SQUAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.