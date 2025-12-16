ETV Bharat / sports

IPL 2026 मिनी ऑक्शन: प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा IPL इतिहास के बने सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी

CSK ने दोनों अनकैप्ड खिलाड़ी-प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा- को 14.20 करोड़ रुपये खरीदा.

प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा IPL इतिहास के बने सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी
प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा IPL इतिहास के बने सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 7:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अबू धाबी: युवा स्टार प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए. दोनों खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि दोनों का बेस प्राइस 30 लाख रुपये थी.

प्रशांत वीर कौन हैं?
20 वर्षीय प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो बाएं हाथ से स्पिन और मिडिल-ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करते हैं. वो अगले साल अपना पहला IPL खेलेंगे. उन्होंने UP T20 लीग में नोएडा सुपर किंग्स को रिप्रेजेंट करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और तब से उन्होंने एक शानदार घरेलू रिकॉर्ड बनाया है.

उन्होंने 12 टी20 मैचों में, 167.16 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए हैं और नौ पारियों में 6.45 की इकॉनमी से 12 विकेट लिए हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन ने उनकी साख को और बढ़ा दिया, और CSK उन्हें रवींद्र जडेजा के लंबे समय के उत्तराधिकारी के रूप में देख रही है.

कार्तिक शर्मा कौन हैं?
वहीं कार्तिक शर्मा राजस्थान से आते है और वो एक पावर-हिटर हैं. उको भी सीएसके ने 14.20 करोड़ में खरीद कर संयुक्त रूप से सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया. कार्तिक, जो अपनी धमाकेदार मिडिल-ऑर्डर बैटिंग और भरोसेमंद विकेटकीपिंग के लिए जाने जाते हैं, ने 12 टी20 मैचों में 164 के स्ट्राइक रेट से 334 रन बनाए हैं, 28 छक्के लगाए हैं, और रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ियों में से एक थे.

घरेलू व्हाइट-बॉल क्रिकेट में, कार्तिक को अपनी जबरदस्त लोअर-ऑर्डर हिटिंग के लिए पहचान मिली है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लीग स्टेज में, उन्होंने पांच मैचों में 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 133 रन बनाए. अपने छोटे से 12 मैचों के टी20 करियर में, उन्होंने लगातार 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट बनाए रखा है. कार्तिक ने पिछले सीजन में CSK टीम के साथ ट्रेनिंग की थी और स्पिन और पेस दोनों पर हावी होने की अपनी काबिलियत के लिए घरेलू सर्किट में तारीफ बटोरी है.

ये भी पढ़ें

कैमरून ग्रीन IPL इतिहास के बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, अपने ही देश के खिलाड़ी का तोड़ा रिकॉर्ड

IPL 2026 की तारीखों का हुआ ऐलान, जानिए कब से कब तक खेला जाएगा टूर्नामेंट

TAGGED:

MOST EXPENSIVE UNCAPPED IPL PLAYERS
PRASHANT VEER IPL PRICE
KARTIK SHARMA IPL PRICE
IPL के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी
IPL 2026 MINI AUCTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.