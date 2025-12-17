CSK का दिलचस्प फैक्ट, टीम में चार दशक के चार विकेटकीपर
CSK IPL 2026 Full Squad: सीएसके ने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में भविष्य की टीम बनाने के मकसद से युवाओं पर काफी निवेश किया है.
Published : December 17, 2025 at 3:19 PM IST
हैदराबाद: अबू धाबी में हुई आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग (CSK) का प्रदर्शन अच्छा रहा. उन्होंने भविष्य की टीम बनाने के मकसद से युवाओं पर काफी निवेश किया. फ्रेंचाइजी ने उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर और राजस्थान के कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा. जिसकी वजह से वे टूर्नामेंट के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए.
इस सीजन अगर सीएसके की टीम पर नजर डालें तो पता चलता है को दो या तीन खिलाड़ियों को छोड़कर पूरी टीम युवाओं पर आधारित है. इसी वजह से पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने CSK की टीम को लेकर एक दिलचस्प बात कही. उन्होंने बताया कि पांच बार की चैंपियन टीम में हर दशक से एक विकेटकीपर है.
Locked. Loaded. Ready. 💪— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
A look at all 🔟 teams for #TATAIPL 2026 🙌
How does your favourite team shape up after the #TATAIPLAuction? 🤔 pic.twitter.com/ghVEjl434t
टीम में चार दशक के चार विकेटकीपर
उन्होंने कहा कि CSK की टीम में चार विकेटकीपर हैं, 19 साल के कार्तिक शर्मा, जो टीनएजर हैं, उर्विल पटेल, जो 20s में हैं; संजू सैमसन, जो 30s में हैं, और एमएस धोनी, जो 40s में हैं. मुकुंद ने आगे कहा कि इस ऑक्शन में CSK ने अपने अप्रोच में एक बड़ा 'टेक्टोनिक बदलाव' किया है. पहले सीएसके के रिटेंशन हमेशा इस बात पर आधारित होते थे कि उनके लिए अतीत में क्या काम किया था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है. 2026 के लिए, यह लगभग विकेटकीपरों में 30 प्रतिशत का निवेश है.
उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि यह CSK के लिए एक पूरी तरह से रीसेट है. जरा सोचिए कि इन फैसलों पर पहुंचने से पहले उन्होंने कितनी मीटिंग्स की होंगी, क्योंकि यह एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो एक सिस्टम, एक विश्वास और खिलाड़ियों की मजबूत वफादारी पर बनी है.
Presenting the Top 5⃣ buys of #TATAIPLAuction 2026 🙌— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
Which was your favourite bid? 🔨#TATAIPL pic.twitter.com/cBeFFZ9FKp
'यह एक बहुत अलग CSK टीम है'
मुकुंद ने कहा, 'हर खिलाड़ी जिसने CSK का प्रतिनिधित्व किया है, उसने बताया है कि उन्हें वहां का माहौल कितना पसंद है. अब, ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने उस सिस्टम का कभी अनुभव नहीं किया है और वे पहली बार इसमें आ रहे हैं. यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, CSK के अप्रोच में एक बड़ा बदलाव. यह उस CSK टीम जैसा नहीं दिखता जिसे हम देखने के आदी हैं, जिसमें विदेशी ओपनर, बीच में एक इंटरनेशनल ऑलराउंडर, और ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका का एक लंबा विदेशी तेज गेंदबाज होता था. यह एक बहुत अलग CSK टीम है.'
IPL 2026 के लिए CSK टीम
अंशुल कंबोज, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, गुरजपनीत सिंह, जेमी ओवरटन, खलील अहमद, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूड अहमद, रामकृष्ण घोष, रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, उर्विल पटेल, अकीला हुसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, दासुन शनाका, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फाउल्क्स.