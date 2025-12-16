ETV Bharat / sports

कैमरून ग्रीन IPL इतिहास के बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, अपने ही देश के खिलाड़ी का तोड़ा रिकॉर्ड

जैसे ही उनकी बोली 25 करोड़ रुपये तक पहुंची, उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथी मिशेल स्टार्क का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्हें KKR ने IPL 2024 की नीलामी में 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. कुल मिलाकर, वह IPL नीलामी के इतिहास में ऋषभ पंत (27 करोड़) और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर (26.75 करोड़) के बाद तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए.

अबू धाबी: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन (Cameron Green) को कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 की मिनी नीलामी में 25.20 करोड़ रुपये की भारी रकम में खरीदा. इसके साथ ही वह लीग के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए.

ग्रीन की बोली 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर शुरू हुई और 25.20 करोड़ पर रुकी. लेकिन नए IPL नियमों के अनुसार, ग्रीन को विदेशी खिलाड़ी होने के नाते केवल 18 करोड़ ही मिलेंगे और बाकी 7.20 करोड़ रुपये बीसीसीआई के खाते में जाएंगे, जो खिलाड़ियों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे.

ग्रीन पहले मुंबई और आरसीबी के लिए खेले

ग्रीन ने 2023 सीजन में IPL में डेब्यू किया था, जब मुंबई इंडियंस (MI) ने उन्हें 17.5 करोड़ रुपये में खरीदा था. खास बात यह है कि उस समय, वह IPL ऑक्शन के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी और सबसे महंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने थे.

ग्रीन का पिछला IPL सीजन 2024 था, जिसमें उन्होंने RCB के लिए 12 पारियों में 143.25 के स्ट्राइक रेट से 255 रन बनाए थे. जबकि गेंदबाजी करते हुए 13 मैचों में 8.61 की इकॉनमी से 10 विकेट भी लिए थे. ट्रेड होने से पहले वह मुंबई इंडियंस के लिए भी खेल चुके हैं.

ग्रीन की आई पहली प्रतिक्रिया

IPL ऑक्शन के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बनने के बाद कैमरून ग्रीन ने खुशी का इजहार किया और कहा कि केकेआर का हिस्सा बनकर खुशी हो रही है. फ्रैंचाइजी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में ग्रीन ने कहा, 'मैं इस साल के IPL के लिए कोलकाता का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूं, ईडन गार्डन्स में उतरूंगा, उस माहौल की आदत डालूंगा और उम्मीद करता हूं कि यह हमारे लिए एक शानदार साल होगा. तो जल्द ही मिलते हैं.'