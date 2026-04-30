MI vs SRH: हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने क्या कहा ?
MI vs SRH IPL 2026: हार के बाद कप्तान पांड्या ने कहा कि हम वो नहीं कर पाए जिसके लिए मुंबई इंडियंस जानी जाती है.
Published : April 30, 2026 at 9:57 AM IST
मुंबई: सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2026 में मुंबई इंडियंस को उन्हीं के मैदान वानखेड़े स्टेडियम पर बूरी तरह हरा दिया. 244 रनों के विशाल लक्ष्य को चेज करने के लिए ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दी.
इस जोड़ी ने शुरू से ही MI के गेंदबाजी आक्रमण पर हमला बोल दिया और लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी संभाली. पावरप्ले में इस जोड़ी ने अपनी टीम का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 92 रन तक पहुंचा दिया, जो MI के खिलाफ पावरप्ले में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. हेड ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिससे जीत के लिए जरूरी रन रेट तेजी से नीचे आ गया.
MI ने कुछ देर के लिए गजनफर और पांड्या के जरिए वापसी की कोशिश की. इन दोनों ने मिलकर अभिषेक, ईशान किशन और हेड को लगातार अंतराल पर आउट किया. लेकिन हेनरिक क्लासेन ने यह सुनिश्चित कर दिया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है. उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और बीच के ओवरों में पूरी तरह से हावी रहते हुए SRH को जीत दिला दी.
Orange Army's record show at Wankhede 🧡🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 29, 2026
Travis Head brought the fireworks, and Heinrich Klaasen seals the deal, SRH script history at Wankhede 💥
5 consecutive victories for #SRH 🔥 #TATAIPL | #MIvSRH #MumbaiIndians #JaspritBumrah #HeinrichKlaasen #RyanRickelton #NamanDhir… pic.twitter.com/un9ErZjpsn
हार के बाद हार्दिक ने क्या कहा ?
मैच के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने माना कि मुंबई इंडियंस उस रात पूरी तरह से पिछड़ गई, भले ही उन्होंने 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. उन्होंने स्वीकार किया कि गेंदबाजी में खराब प्रदर्शन और मिले मौकों को गंवाने की वजह से उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद की जबरदस्त बल्लेबाजी के सामने भारी कीमत चुकानी पड़ी. हार के बाद पांड्या ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि ओस ने कोई खास भूमिका निभाई. बस बात इतनी है कि उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले. हमने कुछ खराब गेंदें डालीं. उन्हें तेज शुरुआत मिली. हम उन्हें रोक नहीं पाए. यह काफी नहीं था.'
MI के कप्तान ने इस मुकाबले में छूटे हुए कैचों को भी मैच का टर्निंग पॉइंट बताया. उन्होंने कहा, 'यह सीजन कुछ ऐसा ही रहा है, अगर आपको कुछ मौके मिलते हैं, तो आपको उन्हें भुनाना ही होगा, वरना आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. लेकिन कोई बात नहीं, सभी लड़कों ने बहुत मेहनत की है.'
Hardik Pandya said, " as an overall unit, we have not been able to do what exactly mi stand for. we really need to see what all we need to work on. we have passionate owners, we have passionate support staff. we always figure out something ". pic.twitter.com/1FS7W43IqV— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 29, 2026
हम वह नहीं कर पाए
हार के बावजूद, पांड्या ने अपनी गेंदबाजी यूनिट पर अकेले दोष मढ़ने से परहेज किया, 'मुझे लगता है कि इस सीजन में, हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं. मैं अपने गेंदबाजों को दोष नहीं देना चाहता. एक पूरी टीम के तौर पर, हम वह नहीं कर पाए हैं जिसके लिए मुंबई इंडियंस जानी जाती है. हमारे मालिक बहुत जुनूनी हैं. हमारा सपोर्ट स्टाफ भी बहुत जुनूनी है. उम्मीद है, हम कोई न कोई हल निकाल लेंगे.'
फैंस को हमने निराश किया है
हालांकि, इस हार का असर वानखेड़े के माहौल में भी साफ दिखा, जिसे हार्दिक ने बेझिझक स्वीकार किया. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमने फैंस को हमारा साथ देने का ज्यादा मौका नहीं दिया है. वे शानदार रहे हैं, वे वफादार रहे हैं, जब वे मैदान पर आकर विरोधी टीम के खिलाड़ियों के नाम के नारे लगाते हैं, तो थोड़ा दुख होता है. लेकिन उनका प्यार वापस पाने के लिए हमें उन्हें और ज्यादा मनोरंजन देना होगा.'
VIDEO | IPL 2026: Mumbai Indians Fans leave disappointed as Sunrisers Hyderabad beat Mumbai Indians by 6 wickets in IPL match in Mumbai.— Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2026
A fan says, " we were hopeful, but hardik pandya's captaincy has been disappointing. the team does not look united. hopefully they will do… pic.twitter.com/H9E7BXItuL
MI अंक तालिका में 9 स्थान पर
इस हार के बाद मुंबई इंडियंस अंक तालिका में 9 स्थान पर ही है. वो अब तक 8 मैच में केवल दो मैच ही जीत सके हैं. जबकि हैदराबाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. उन्होंने ने 9 मैचों में से 6 मैच में जीत दर्ज की है.