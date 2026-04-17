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IPL 2026: प्रभसिमरन-अय्यर की शानदार फिफ्टी, पंजाब ने मुंबई को बुरी तरह हराया, डी कॉक का शतक गया बेकार

IPL 2026 MI VS PBKS: पंजाब किंग्स ने गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 24वें मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 21 गेंदें शेष रहते हुए सात विकेट से शानदार जीत हासिल की. 196 रनों के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर की हाफ-सेंचुरी और तीसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 139 रनों की साझेदारी की बदौलत 16.3 ओवर में ही हासिल कर लिया.

मुंबई ने पिछले मैच में लगी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण रोहित शर्मा को आराम देने का फैसला किया, जिसके बाद क्विंटन डी कॉक ने ओपनर की भूमिका निभाई और IPL 2026 का अपना पहला शतक पूरा किया. उन्होंने 60 गेंदों में 112 रन (नाबाद) बनाए, और नमन धीर के 31 गेंदों में 50 रनों के योगदान से, मुंबई इंडियंस तीसरे ओवर में 12/2 के बाद 195/6 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही. लेकिन उनके इस शानदार प्रदर्शन को प्रभसिमरन और श्रेयस ने फीका कर दिया, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए PBKS को जीत दिलाई.