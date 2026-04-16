IPL 2026: पंजाब के खिलाफ मैच से पहले मुंबई की टीम में 21 वर्षीय खिलाड़ी की हुई एंट्री
Krish Bhagat IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने चोटिल अथर्व अंकोलेकर की जगह पंजाब के ऑलराउंडर कृष भगत को टीम में शामिल किया.
Published : April 16, 2026 at 3:27 PM IST
MI IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने अपने स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होने वाले स्पिन ऑलराउंडर अथर्व अंकोलेकर की जगह पंजाब के ऑलराउंडर कृष भगत को टीम में शामिल किया है.
कौन है कृष भगत?
कृष भगत की उम्र 21 साल है और वो दांए हात के मीडियम पेसर ऑलराउंडर हैं. उन्होंने पंजाब के लिए सात फर्स्ट-क्लास मैच और 9 लिस्ट A मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम एक अर्धशतक भी है. उनको मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपये की बेस प्राइस में टीम में शामिल किया है.
कृष्ण पिछले दो सालों से मुंबई इंडियंस के ट्रायल्स का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने 2026 में DY पाटिल T20 कप में रिलायंस टीम के लिए खेला था और प्री-सीजन से ही टीम के साथ एक सपोर्ट बॉलर के तौर पर जुड़े रहे हैं.
📰 𝐌𝐮𝐦𝐛𝐚𝐢 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧𝐬 𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐊𝐫𝐢𝐬𝐡 𝐁𝐡𝐚𝐠𝐚𝐭 𝐚𝐬 𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 💙— Mumbai Indians (@mipaltan) April 16, 2026
Mumbai Indians have named Krish Bhagat as a replacement for Atharva Ankolekar, who has been ruled out of IPL 2026.
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अथर्व अंकोलेकर के बारे में
अथर्व अंकोलेकर मुंबई का एक उभरता हुआ सितारा है. वो 2020 में भारत की U19 विश्व कप टीम का हिस्सा थे और 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ ACC U19 एशिया कप के फाइनल में 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी रहे थे. वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी थे. जनवरी 2021 में उन्होंने मुंबई के लिए अपना सीनियर डेब्यू किया.
मुंबई का IPL 2026 में प्रदर्शन
मुंबई ने IPL 2026 सीजन की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ जीत के साथ की थी. हालांकि, वे उस लय को बरकरार नहीं रख पाए और दिल्ली कैपिटल्स (DC), राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अपने अगले तीन मैच लगातार हार गए. अंक तालिका में वो 9वें स्थान पर हैं. उनका अगल मैच आज (16 अप्रैल) उनके घरेलू मैदान, वानखेड़े स्टेडियम में IPL 2025 की रनर-अप टीम पंजाब किंग्स (PBKS) से है.
खास बात ये है कि पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 के बाद से कोई ट्रॉफी नहीं जीती है. पिछले सीजन में पंजाब किंग्स से पांच विकेट से हारने के बाद वे दूसरे क्वालिफायर से बाहर हो गए थे.