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IPL 2026: अपने होम ग्राउंड पर हार का अनचाहा रिकॉर्ड बना रहा लखनऊ सुपर जाइंट्स

LSG IPL 2026: लखनऊ सुपर जाइंट्स अंक तालिका में 9वें स्थान पर है.

लखनऊ सुपर जाइंट्स
लखनऊ सुपर जाइंट्स (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 21, 2026 at 11:17 AM IST

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लखनऊ (उत्तर प्रदेश): लखनऊ सुपर जाइंट्स अपनी जमीन पर हार का अनचाहा रिकॉर्ड बना रहा है. भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम पर लगातार हारों की सिलसिला टीम के प्लेऑफ सपनों पर पानी फेर रहा है.2026 आईपीएल सीजन में घरेलू मैदान पर दो मैचों में दो हार के साथ LSG अब अपनी सबसे लंबी होम लूजिंग स्ट्रीक का सामना कर रहा है. इकाना स्टेडियम LSG का होम ग्राउंड है, लेकिन अब तक इसे मुफीद बनाने में टीम नाकाम रही है.

अपने घर में खराब प्रदर्शन
2026 सीजन शुरू होने से पहले यहां 21 मैचों में LSG ने सिर्फ 9 जीते, जबकि 11 हारे और एक मैच नो रिजल्ट रहा. विन प्रतिशत महज 43% के आसपास रहा. 2025 सीजन में 14 घरेलू मैचों में 7 जीत और 6 हार के साथ 50% विन रेट रहा, लेकिन कई मैचों में पांच लगातार हार की स्ट्रिक ने प्लेऑफ की राह मुश्किल कर दी थी.

लगातार सातवीं होम ग्राउंड में हार
2026 में शुरुआत और खराब रही. 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले होम मैच में LSG मात्र 141 रन पर ऑलआउट हो गया. दिल्ली ने 6 विकेट से आसान जीत दर्ज की. इसके बाद 12 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के सामने LSG ने 164/8 का स्कोर बनाया, लेकिन शुभमन गिल और जोस बटलर की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत GT ने 7 विकेट से मैच जीत लिया. इन दो हारों के साथ LSG की लगातार घरेलू हारों की संख्या बढ़ गई है. यह लगातार सातवीं होम ग्राउंड की हार है. 2023 के तीन हार के पुराने रिकॉर्ड टूट चुका है. 2025 में भी पांच लगातार हार हुई थीं.

वरिष्ठ खेल पत्रकार अनंत मिश्र बताते हैं कि इकाना की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों को मदद नहीं करती है. लंबी बाउंड्रीज और ब्लैक सॉइल वाली पित स्पिन को थोड़ी मदद देती है, लेकिन LSG के ओपनर्स अक्सर फेल हो जाते हैं. मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन या अन्य पावर हिटर्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है. गेंदबाजी में भी कंसिस्टेंसी की कमी दिखती है. स्पिनर दिग्वेश राठी अच्छे हैं मगर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं.

अनंत मिश्र का ये भी मानना है कि हार को लेकर कप्तान ऋषभ पंत का एक क्षेत्र को दोष देना मुश्किल है. गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ चिंता के क्षेत्र हैं. फिर भी कुछ पॉजिटिव पहलू भी दिखे, जैसे बैटिंग में कुछ झलकियां जो टीम ने पहले चर्चा की थीं. कुल मिलाकर, उन्होंने मैच में कुछ सकारात्मक बातों पर फोकस करने और उन पर काम करने की बात कही.

लखनऊ का अगल मैच कल यानी 22 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है. ये मैच उनके होम ग्राउंड इकाना क्रिकेट स्टडियम में ही खेला जाएगा. जहां LSG अपने होम लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ने की कोशिश करगा.

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