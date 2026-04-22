LSG vs RR: राजस्थान की लखनऊ पर रॉयल जीत, 40 रनों से हराकर अंक तालिका में पहुंचे दूसरे नंबर पर
IPL 2026 LSG vs RR: राजस्थान ने 159 रन बनाने के बाद लखनऊ को 119 रनों पर ही ढेर कर दिया.
Published : April 22, 2026 at 11:50 PM IST
IPL 2026 LSG vs RR: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 32वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स पर शानदार जीत दर्ज की. LSG को अपने होम ग्राउंड पर 40 रनों से हार का सामना करना पड़ा. ये लखनऊ की अपने होम ग्राउंड पर इस सीजन लगातार तीसरी हार है.
राजस्थान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए. जवाब में लखनऊ की पूरी टीम 18 ओवर में 119 रनों पर ही आउट हो गई. इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स 7 मैच में 10 अंको के साथ तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. जबकि लखनऊ उतने ही मैच में 4 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर खिसक गई है.
जडेजा बने प्लेयर ऑफ द मैच
रवींद्र जडेजा को उनके शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने पहले बैट से 29 गेंद में नाबाद 43 रनों की पारी खेली और फिर गेंद से कमाल का प्रदर्श करते हुए 4 ओवर में 29 रन देकर निकोलस पूरन का बड़ा विकेट हासिल किया.
मैच की बात करें तो आज का मैच में गेंदबाजों का बोल बाला रहा. पहले लखनऊ के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और राजस्थान को 159 रन ही बनाने दिया. जायसावाल 22, वैभव 8, जुरेल 0, पराग 20, हेटमायर 22, जडेजा 43, शुभम 19 और फरेरा 20 रन ही बना पाए.
लखनऊ की तरफ से शामी, मोहसिन और प्रिंस ने 2-2 विकेट लिए. जबकि इस सीजन अपना पहला मैच खेल रहे मयंक यादव सबसे महंगे गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 56 रन लुटा दिए.
राजस्थान के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी दमदार प्रदर्शन किया और 159 रनों के छोटे लक्ष्य को लखनऊ के लिए पहाड़ जैसा बना दिया. क्योंकि लखनऊ को तीन बल्लेबाज, बदोनी, पंत और मार्करम, अपना खाता भी नहीं खोल सके और तीन बल्लेबाज- मार्श, पूरन और हिम्मत सिंह- दोहरे अंक तक ही पहुंच सके. मार्श 55 रन बनाकर अपनी टीम के हाइएस्ट स्कोरर रहे.
वहीं राजस्थान की तरफ से जोफ्रा ऑर्चर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, जबकि बर्गर और बृजेश को 2-2 विकेट मिले. जडेजा और बिश्नोई को एक-एक विकेट मिला.