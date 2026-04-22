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LSG vs RR: राजस्थान की लखनऊ पर रॉयल जीत, 40 रनों से हराकर अंक तालिका में पहुंचे दूसरे नंबर पर

IPL 2026 LSG vs RR: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 32वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स पर शानदार जीत दर्ज की. LSG को अपने होम ग्राउंड पर 40 रनों से हार का सामना करना पड़ा. ये लखनऊ की अपने होम ग्राउंड पर इस सीजन लगातार तीसरी हार है.

राजस्थान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए. जवाब में लखनऊ की पूरी टीम 18 ओवर में 119 रनों पर ही आउट हो गई. इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स 7 मैच में 10 अंको के साथ तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. जबकि लखनऊ उतने ही मैच में 4 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर खिसक गई है.

जडेजा बने प्लेयर ऑफ द मैच

रवींद्र जडेजा को उनके शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने पहले बैट से 29 गेंद में नाबाद 43 रनों की पारी खेली और फिर गेंद से कमाल का प्रदर्श करते हुए 4 ओवर में 29 रन देकर निकोलस पूरन का बड़ा विकेट हासिल किया.

मैच की बात करें तो आज का मैच में गेंदबाजों का बोल बाला रहा. पहले लखनऊ के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और राजस्थान को 159 रन ही बनाने दिया. जायसावाल 22, वैभव 8, जुरेल 0, पराग 20, हेटमायर 22, जडेजा 43, शुभम 19 और फरेरा 20 रन ही बना पाए.