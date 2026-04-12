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LSG vs GT: लखनऊ ने गुजरात के सामने रखा 165 रनों का लक्ष्य, प्रसिद्ध ने झटके 4 विकेट

लखनऊ ने गुजरात के सामने रखा 165 रनों का लक्ष्य ( IANS )

IPL 2026 LSG vs GT: इंडियन प्रीमिर लीग 2026 के 19वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 164 रन बनाए, और जीत के लिए गुजरात टाइटन्स के सामने 165 रनों का लक्ष्य रखा.