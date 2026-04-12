LSG vs GT: लखनऊ ने गुजरात के सामने रखा 165 रनों का लक्ष्य, प्रसिद्ध ने झटके 4 विकेट
IPL 2026 LSG vs GT: लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटन्स के सामने जीत के लिए 165 रनों का लक्ष्य रखा.
लखनऊ ने गुजरात के सामने रखा 165 रनों का लक्ष्य (IANS)
Published : April 12, 2026 at 5:32 PM IST
IPL 2026 LSG vs GT: इंडियन प्रीमिर लीग 2026 के 19वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 164 रन बनाए, और जीत के लिए गुजरात टाइटन्स के सामने 165 रनों का लक्ष्य रखा.
लखनऊ की तरफ से एडन मार्कराम ने सबसे ज्यादा 30 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 रन से ज्याद स्कोर नहीं कर सका. वहीं गुजरात की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट हासिल किए.