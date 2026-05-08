IPL 2026: रोमांचक मुकाबले में LSG ने RCB को 9 रनों से हराया, मार्श ने खेली शानदार शतकीय पारी
LSG vs RCB IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स ने 209 रन बनाने के बाद RCB को 203 रनों पर ही रोक दिया.
Published : May 8, 2026 at 1:36 AM IST
लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 50वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अपने होम ग्राउंड एकाना क्रिकेट स्टेडियम में 9 रनों से हरा दिया. बारिश से प्रभावित मैच को 19-19 का कर दिया गया.
पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिलने पर, LSG ने मार्श के तूफानी शतक और पंत व निकोलस पूरन की बेहतरीन पारियों की बदौलत 19 ओवर में 209/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया. लेकिन DLS की वजह से आरसीबी को 19 ओवर में 213 रनों का लक्ष्य मिला. लेकिन वो 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 203 रन ही बना सके.
RCB की पारी की शुरुआत में ही उसे पहला झटका लगा, जब मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में जैकब बेथेल को आउट कर दिया. इसके बाद प्रिंस यादव ने एक बेहतरीन गेंद पर विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया, कोहली सिर्फ दो गेंद खेलकर बिना कोई रन बनाए (डक पर) आउट हो गए, जिससे मेहमान टीम का स्कोर 9/2 हो गया.
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देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार ने एक तेज साझेदारी करके पारी को संभाला. पडिक्कल ने 25 गेंदों में 34 रन की अपनी पारी में नजाकत और आक्रामकता का बेहतरीन तालमेल दिखाया, जबकि पाटीदार ने खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ सोच-समझकर जोरदार हमला बोला, जिससे RCB मैच में बनी रही.
पाटीदार ने सिर्फ 29 गेंदों में शानदार अर्धशतक पूरा किया. इन दोनों बल्लेबाजों ने मध्य ओवरों में पारी की गति को बनाए रखा, जिससे RCB 10वें ओवर में ही 100 रन के आंकड़े को पार कर गई. हालांकि, LSG ने प्रिंस यादव और शाहबाज अहमद के जरिए जोरदार वापसी की.
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प्रिंस ने पडिक्कल का कैच खुद लपककर उन्हें आउट किया और उसी ओवर में जितेश शर्मा को भी सस्ते में पवेलियन भेज दिया. इसके बाद शाहबाज ने एक अहम सफलता दिलाई; उन्होंने पाटीदार को लॉन्ग-ऑफ पर कैच आउट करवाया. पाटीदार ने 31 गेंदों में 61 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें तीन चौके और छह छक्के शामिल थे.
जैसे-जैसे रन रेट बढ़ता गया, टिम डेविड ने जोरदार पलटवार किया. इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने मयंक यादव को लगातार दो छक्के जड़े, और फिर शाहबाज की गेंद पर एक और ऊंचा शॉट लगाकर RCB को मैच में वापस ला खड़ा किया. उनकी 17 गेंदों पर 40 रनों की पारी ने कुछ देर के लिए मैच का रुख RCB की ओर मोड़ दिया था, लेकिन तभी शाहबाज की गेंद पर दिग्वेश राठी ने बैकवर्ड पॉइंट पर एक शानदार कैच लपककर उन्हें पवेलियन भेज दिया.
Muskuraiye, Lucknow! 😁— Star Sports (@StarSportsIndia) May 7, 2026
A thrilling finish as LSG register their first home win in 8 matches & keep their playoffs hopes alive! 💙
RCB fought well, but it wasn’t enough tonight 👏#TATAIPL #LSGvRCB #PrinceYadav #MitchellMarsh #TimDavid pic.twitter.com/8U4iAY3yEj
रोमारियो शेफर्ड और क्रुणाल पांड्या ने आखिरी ओवर तक RCB की उम्मीदें जिंदा रखीं; उन्होंने शमी और प्रिंस यादव के खिलाफ चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी. लेकिन आखिरी ओवर में जब 28 रनों की जरूरत थी, तब दिग्विजय सिंह राठी ने एक चौका और एक वाइड गेंद देने के बावजूद अपना संयम नहीं खोया, और LSG ने 9 रनों से यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया.
इससे पहले, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी LSG ने इस सीजन का अपना अब तक का सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन किया. मिचेल मार्श ने अपनी आक्रामक पारी से टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि पंत ने भी पारी की शुरुआत करते हुए एक जोरदार पारी खेलकर अपनी पुरानी लय हासिल कर ली.
इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर-प्ले में पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा और बीच के ओवरों में भी रन बनाने की रफ्तार को कम नहीं होने दिया; उन्होंने बिना किसी डर के शॉट खेलते हुए तेज गेंदबाजों और स्पिनरों, दोनों की जमकर धुनाई की.
A wicket that became the talk of the town 🔥— IndianPremierLeague (@IPL) May 7, 2026
Born from 𝙞𝙣𝙫𝙖𝙡𝙪𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙖𝙙𝙫𝙞𝙘𝙚 from the man himself 🤝🙌
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मार्श की जोरदार हिटिंग ने टीम के लिए एक मजबूत नींव रखी, जिसके बाद पंत ने भी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया—उन्होंने अपनी मर्जी से चौके जड़े और स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया. मार्श ने 56 गेंद में 9 चौके और 9 छक्के की मदद से 111 रन बनाए.
इसके बाद निकोलस पूरन ने एक छोटी लेकिन तेज-तर्रार पारी खेलकर टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया, और यह सुनिश्चित किया कि बारिश से प्रभावित इस छोटे मैच में LSG 200 रनों का आंकड़ा पार कर ले. पूरन ने 23 गेंद में 38 और पंत ने 10 गेंद में 32 रनों की तेज पारी खेली.
बल्लेबाज़ी के लिए मददगार पिच पर RCB के गेंदबाजों को गेंद पर नियंत्रण रखने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा; LSG की लगातार और तेज बल्लेबाजी के बीच RCB को इक्का-दुक्का मौकों पर ही विकेट मिल पाए.