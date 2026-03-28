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IPL 2026 की लाइस्ट्रीमिंग, जानें कब और कहां देख सकेंगे मैच ?

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी यहां पढ़ें

IPL 2025 के चैंपियन
IPL 2025 के चैंपियन (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 4:04 PM IST

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IPL 2026 Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन के लिए मंच पूरी तरह से तैयार है. इस सीजन का पहला मैच 28 मार्च को मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और 2016 की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा.

यह टूर्नामेंट 28 मार्च से 31 मई तक चलेगा. ज्यादातर मैच शाम को होंगे और 7:30 PM से शुरू होंगे, जबकि टॉस 7:00 PM पर होगा. वहीं, डबल-हेडर वाले दिनों में दोपहर के मैच 3:30 PM से शुरू होंगे. कुल 12 दिन ऐसे होंगे जिनमें डबल-हेडर मैच खेले जाएंगे.

हर टीम 14 मैच खेलेगी, और ग्रुप स्टेज से टॉप चार टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करेंगी. जिसके बाद क्वालिफायर वन, एलिमिनेटर, क्वालिफायर टू और फाइनल मैच खेले जाएंगे.

IPL 2026 के मैच किन शहरों में होंगे?
IPL 2026 का सीजन भारत के 12 बड़े शहरों में 28 मार्च से 31 मई, 2026 तक खेला जाएगा. इन शहरों में मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ शामिल हैं.

IPL 2026 में कौन सी टीमें हिस्सा ले रही हैं?
टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमें हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), दिल्ली कैपिटल्स (DC), गुजरात टाइटन्स (GT), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG), मुंबई इंडियंस (MI), पंजाब किंग्स (PBKS), राजस्थान रॉयल्स (RR), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH).

भारत में IPL 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग
फैन्स पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स चैनलों पर देख सकते हैं. जबकि टूर्नामेंट के तमाम मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी. जो पांच भाषाओं – अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ – में भी उपलब्ध होंगी.

IPL 2026 के टिकट कहां से खरीदें?
फैन्स IPL मैच के टिकट Book My Show और Zomato District ऐप से खरीद सकते हैं.

IPL के चैंपियन

चेन्नई सुपर किंग्स - 5 (2010, 2011, 2018, 2021 और 2023)

मुंबई इंडियंस - 5 (2013, 2015, 2017, 2019 और 2020)

कोलकाता नाइट राइडर्स - 3 (2012, 2014 और 2024)

सनराइजर्स हैदराबाद - 1 (2016)

राजस्थान रॉयल्स - 1 (2008)

गुजरात टाइटन्स - 1 (2022)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 1 (2025)

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