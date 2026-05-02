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IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेना पड़ा भारी, काइल जैमीसन को मिली चेतावनी, जानें क्यों?

IPL 2026: बड़ा विकेट लेने के बाद भी आक्रामक जश्न मनाना गेंदबाज को पड़ा भारी.

Etv Bharatवैभव सूर्यवंशी का विकेट लेना पड़ा भारी, काइल जैमीसन को मिली चेतावनी
वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेना पड़ा भारी, काइल जैमीसन को मिली चेतावनी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 2, 2026 at 11:49 AM IST

3 Min Read
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Kyle Jamieson Celebration: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. हर टीम के खिलाफ उनके बैट से रन निकले हैं. इसी वजह से वो इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी शामिल हैं.

वैभव अपने प्रदर्शन से ये साबित कर दिया है कि वो अकेले ही मैच का रुख बदल सकता है. जारी टूर्नामेंट वैभव ने दो बार 15 गेंद में फिफ्टी और 36 गेंद में सेंचुरी भी जड़ चुके हैं. इसी वजह से उनका विकेट विरोधी टीम के लिए बड़ा और अहम विकेट बन जाता है.

वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेना पड़ा भारी
लेकिन जब दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने पहली गेंद पर चौका खाने के बाद दूसरी ही गेंद पर वैभव को क्लीन बोल्ड कर दिया तो पूरी टीम जश्न मनाने लगी. तेज गेंदबाज ने इस दौरान आक्रामक जश्न मनाया. जिसकी वजह से उनपर बीसीसीआई ने एक्शन भी लिया है.

IPL ने एक बयान में कहा, 'काइल जैमीसन को IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो ऐसी भाषा, कार्यों या हाव-भाव का उपयोग करने से संबंधित है जो अपमानजनक हों या जो मैच में किसी अन्य खिलाड़ी से आक्रामक प्रतिक्रिया भड़का सकें. इस वजह से जैमीसन को एक डिमेरिट पॉइंट और चेतावनी दी गई हैं.' जैमीसन ने अपने अपराध को स्वीकार किया और मैच रेफरी राजीव सेठ द्वारा दी गई सजा को मान लिया.

वैभव सस्ते में हुए आउट
दरअसल ये घटना दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीज 1 मई को खेले गए मैच के दौरान हुई. जब 15 वर्षीय सूर्यवंशी को आउट करने के बाद जैमीसन ने काफी जोश भरा जश्न मनाया. वैभव को आउट करने के बाद, जैमीसन ने उस युवा खिलाड़ी के सामने आक्रामक तरीके से ताली बजाई और उन्हें तीखे अंदाज में मैदान से बाहर भेजा. वैभव केवल 4 रन ही बना सके थे.

मुकाबले की प्रकृति को देखते हुए ऐसा उत्साह स्वाभाविक था. हालांकि, सोशल मीडिया पर कई प्रशंसकों से इस कार्रवाई पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिन्होंने 15 वर्षीय बल्लेबाज के प्रति जैमीसन की प्रतिक्रिया को 'हद से ज्यादा' बताते हुए उसकी आलोचना की.

दिल्ली ने राजस्थान को हराया
मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने 225/6 का स्कोर बनाया, जिसमें रियान पराग के 50 गेंदों में 90 और डोनोवन फरेरा को 14 गेंदों में 47 रन सबसे खास थे. जवाब में केएल राहुल (40 गेंदों में 75 रन) और पथुम निसांका (33 गेंदों में 62 रन) ने दिल्ली के लक्ष्य का पीछा करते हुए 110 रनों की एक मजबूत सलामी साझेदारी की नींव रखी और पांच गेंदें शेष रहते ही जीत हासिल कर ली.

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