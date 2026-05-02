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IPL 2026 में 'बेबी बॉस' का खौफ, काइल जैमीसन ने वैभव सूर्यवंशी पर दिया बड़ा बयान

Jamieson on Vaibhav Sooryavanshi: काइल जैमीसन ने कहा कि वो और उनकी टीम ने वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के लिए खास प्लान बनाया था.

काइल जैमीसन ने वैभव सूर्यवंशी पर दिया बड़ा बयान
काइल जैमीसन ने वैभव सूर्यवंशी पर दिया बड़ा बयान (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 2, 2026 at 12:58 PM IST

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Kyle Jamieson on Vaibhav Sooryavanshi: दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने शुक्रवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) को सात विकेट से हरा दिया. 226 रनों के लक्ष्य को दिल्ली ने पांच गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया. इस सीजन फॉर्म में चल रहे राजस्थान के दोनों ओपनर वैभव और जायसवाल सस्ते में आउट हो गए. जायसवाल 6 रन और वैभव 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इन दोनों का विकेट लेने के लिए दिल्ली ने खास प्लान भी तैयार किया था.

IPL द्वारा अपने एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने कहा की उन्हें वैभव सूर्यवंशी का सामना करने से डर लग रहा था और इस 15 साल के होनहार खिलाड़ी से निपटने के लिए खास योजनाएं भी बनाई थीं.

IPL 2026 में 'बेबी बॉस' का खौफ
जैमीसन ने कहा, 'मैं यहां हूं, मुझे नहीं लगता कि अपनी जिंदगी में मुझे कभी 15 साल के किसी बच्चे से इतना डर ​​लगा हो. लेकिन हां, हमने मैच से पहले थोड़ी योजना बनाई थी, और यह अच्छा रहा कि वह योजना काम कर गई.'

वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के बाद काइल जैमीसन का आक्रामक जश्न
वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के बाद काइल जैमीसन का आक्रामक जश्न (AP)

जैमीसन ने आगे कहा, 'ज्यादातर टीमें जब अपनी टीम को देखती हैं, तो उनके लिए सबसे अहम उनके टॉप दो बल्लेबाज होते हैं, खासकर, आपको उन्हें जल्दी आउट करना होता है. स्टार्की (मिशेल स्टार्क) ने एक विकेट फुल टॉस गेंद पर लिया, और मैंने एक विकेट यॉर्कर पर लिया. जिससे पावर प्ले में रनों की रफ्तार थोड़ी धीमा हो गई.'

यह विश्व-स्तरीय गेंदबाज है
जैमीसन ने स्टॉर्क के बारे में कहा, 'यह विश्व-स्तरीय गेंदबाज है, इसलिए जब भी आपकी टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी होता है, तो यह बहुत फायदेमंद होता है. यह बिल्कुल सही समय पर हुआ, जब हमें पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए थोड़ी तेजी लाने की जरूरत थी, उनका साथ होना और उनके साथ नई गेंद शेयर करना अच्छा लगता है.'

मिशेल स्टार्क का इस सीजन पहला मैच
मिशेल स्टार्क का इस सीजन पहला मैच (AP)

जैमिसन ने सूर्यवंशी का विकेट लिया, लेकिन वह काफी महंगे साबित हुए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ चार ओवरों में 48 रन दे दिए. लेकिन वैभव का विकेट लेकर आक्रामक जश्न भी मनाया, जिसपर उन्हें एक डी मैटिक अंक और चेतावनी भी दी गई.वहीं, स्टार्क ने वापसी पर शानदार असर डाला, उन्होंने तीन विकेट लिए और अपने चार ओवरों में 40 रन दिए.

दिल्ली कैपिटल्स छठे स्थान पर
इस बीच, इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. अब वे नौ मैचों में 8 पॉइंट्स के साथ छठे स्थान पर हैं. दिल्ली का अगला मुकाबला मंगलवार को दिल्ली के अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स से होगा.

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