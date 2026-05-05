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'जब मैं उसकी मुस्कान देखता हूं, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूं...' केएल राहुल का बड़ा खुलासा

पिता बनने से मेरे खेल में भी बदलाव आया इसी बदलाव के बारे में राहुल ने जिओस्टार से बात की और बताया कि पिता बनने से मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह उनका नजरिया कैसे बदल गया है. राहुल ने बताया, 'पिता बनना मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज रही है. मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी में शांति और खुशी है, लेकिन मैं पूरी तरह गलत था. जब तक आप अपने बच्चे को गोद में नहीं उठाते, तब तक आप खुशी, शांति या आनंद को सचमुच नहीं जान पाते.'

केएल राहुल इस सीजन काफी अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और शुरू से ही गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो उनके खेलने के तरीके में बदलाव को साफ तौर से जाहिर करता है. पहले राहुल क्रीज पर समय गुजारने के बाद अपने रन गति को बढ़ाते थे लेकिन अब उसके बिल्कुल विपरीत इस सीजन रन बना रहे हैं.

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में केएल राहुल शानदार फॉर्म में हैं. वो इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगातार स्कोर करने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने अब तक खेले गे 9 मैच में 54 की औसत और 185 की स्ट्राइक रेट से कुल 433 रन बनाए हैं. जिसमें उनका नाबाद 152 रन हाईएस्ट स्कोर है.

केएल राहुल और उनकी पत्नी, अभिनेत्री अथिया शेट्टी की एक बेटी है, जिसका नाम इवारा है. उसका जन्म 24 मार्च, 2025 को हुआ था.

अब मैं खेल का आनंद लेता हूं

अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए राहुल ने कहा की मेरी बेटी ने मुझे पेशेवर क्रिकेट के दबाव से निपटने में मदद की. उन्होंने कहा, 'जब मैं उसकी मुस्कान देखता हूं, जब वह मुझे गले लगाती है और चूमती है, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूं, यहां तक कि अपनी सारी चोटें, दर्द और चिंताएं भी. पिछले एक साल में इस चीज ने मेरे क्रिकेट को भी बेहतर बनाने में मदद की है. अब मैं खेल के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, जिससे यह फिर से रोमांचक बन गया है. जब मैं उन 4-5 घंटों के लिए मैदान पर होता हूं, तो मैं पूरी तरह से खेल में डूबा रहता हूं, खेल का आनंद लेता हूं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूं.'

यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर है

राहुल ने ये भी माना की इस पेशेवर खेल के साथ साथ परिवार को टाइम देना और उनके साथ ताल मेल बिठाना भी काफी मुश्किल काम है. उन्होंने कहा, 'यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर है, और मैं इसके हर पल का आनंद ले रहा हूं, उसे पीछे छोड़कर जाना मुश्किल होता है. मुझे लगा था कि जैसे-जैसे वह बड़ी होगी, यह आसान होता जाएगा, लेकिन मैं गलत था, अब जब वह दौड़ने लगी है और बोलने की कोशिश कर रही है, तो यह और भी मुश्किल होता जा रहा है.'

राहुल ने बताया कि हालांकि उनकी बेटी कुछ मैचों के लिए उनके साथ सफर पर गई है, लेकिन बिजी शेड्यूल के कारण अक्सर उनके लिए अपनी बेटी के साथ उतना समय बिताना मुश्किल हो जाता है, जितना वह बिताना चाहते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स का अगला मैच

दिल्ली कैपिटल्स 8 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में 7वें नंबर पर है. आज अरुण जेटली स्टेडियम में उनका अगला मैच में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा.