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IPL 2026: गुजरात को 29 रनों से हराकर KKR ने प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा

KKR vs GT: कोलकाता नाइट राइडर्स ने 247 रन बनाने के बाद गुजरात टाइटंस को 218 रनों पर ही रोक दिया.

गुजरात को 29 रनों से हराकर KKR ने प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा
गुजरात को 29 रनों से हराकर KKR ने प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 1:03 AM IST

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KKR vs GT IPL 2026: कप्तान शुभमन गिल की शानदार 85 रन की पारी भी गुजरात टाइटंस की जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए काफी नहीं रही. कोलकाता नाइट राइडर्स ने 29 रन से जीत हासिल करके अपने विरोधी टीम की लगातार पांच मैचों की जीत का सिलसिला तोड़ दिया और शनिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फिन एलन की तूफानी 93 रन की पारी ने KKR के लिए माहौल तैयार किया. इसके बाद अंगकृष रघुवंशी ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 82 रन की नाबाद पारी खेली और कैमरून ग्रीन ने भी नाबाद 52 रन बनाकर मेजबान टीम को 247/2 के स्कोर तक पहुचाया.

इसमें GT की खराब फील्डिंग का भी हाथ रहा, जब उन्होंने एलन के दो-दो कैच छोड़े. GT की रनों का पीछा करने की कोशिश गिल की 49 गेंदों पर खेली गई 85 रन की शानदार पारी के इर्द-गिर्द घूमती रही, जिसमें पांच चौके और सात छक्के शामिल थे.

जोस बटलर ने भी 35 गेंदों पर 57 रन बनाकर टीम में योगदान दिया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के जल्द-जल्द आउट हो जाने से रनों का पीछा करने की रफ्तार धीमी पड़ गई. साई सुदर्शन को कोहनी पर चोट लगी थी, लेकिन वे वापस आए और 28 गेंदों पर 53 रन की जुझारू नाबाद पारी खेली.

फिर भी GT 218/4 के स्कोर पर ही रुक गई. KKR की अनुशासित डेथ बॉलिंग और सुनील नरेन की 2-29 की कसी हुई गेंदबाजी ने उन्हें रोक दिया.

इससे पहले, एलन ने एक जबरदस्त पारी खेली. उन्होंने 265.71 के स्ट्राइक-रेट से चार चौके और दस छक्के जड़े. इसके अलावा रघुवंशी ने 44 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और सात छक्के जड़े.

ग्रीन ने रघुवंशी के साथ तीसरे विकेट के लिए 108 रन की अटूट साझेदारी करके मजबूत सहारा दिया. उन्होंने 28 गेंदों में नाबाद 52 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और चार छक्के शामिल थे, और KKR के लिए रनों की बारिश बिना किसी रुकावट के जारी रही.

स्कोरकार्ड

कोलकाता नाइट राइडर्स 20 ओवर में 247/2 (फिन एलन 93, अंगकृष रघुवंशी 82 नाबाद)

गुजरात टाइटन्स 20 ओवर में 218/4 (शुभमन गिल 85, जोस बटलर 57)

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