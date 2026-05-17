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IPL 2026: गुजरात को 29 रनों से हराकर KKR ने प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा

KKR vs GT IPL 2026: कप्तान शुभमन गिल की शानदार 85 रन की पारी भी गुजरात टाइटंस की जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए काफी नहीं रही. कोलकाता नाइट राइडर्स ने 29 रन से जीत हासिल करके अपने विरोधी टीम की लगातार पांच मैचों की जीत का सिलसिला तोड़ दिया और शनिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फिन एलन की तूफानी 93 रन की पारी ने KKR के लिए माहौल तैयार किया. इसके बाद अंगकृष रघुवंशी ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 82 रन की नाबाद पारी खेली और कैमरून ग्रीन ने भी नाबाद 52 रन बनाकर मेजबान टीम को 247/2 के स्कोर तक पहुचाया.

इसमें GT की खराब फील्डिंग का भी हाथ रहा, जब उन्होंने एलन के दो-दो कैच छोड़े. GT की रनों का पीछा करने की कोशिश गिल की 49 गेंदों पर खेली गई 85 रन की शानदार पारी के इर्द-गिर्द घूमती रही, जिसमें पांच चौके और सात छक्के शामिल थे.

जोस बटलर ने भी 35 गेंदों पर 57 रन बनाकर टीम में योगदान दिया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के जल्द-जल्द आउट हो जाने से रनों का पीछा करने की रफ्तार धीमी पड़ गई. साई सुदर्शन को कोहनी पर चोट लगी थी, लेकिन वे वापस आए और 28 गेंदों पर 53 रन की जुझारू नाबाद पारी खेली.