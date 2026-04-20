ETV Bharat / sports

'कई लोगों की आंखों में आंसू थे...' KKR की पहली जीत के बाद वरुण ने किया बड़ा खुलासा

एक समय केकेआर 15 ओवर में 85 के स्कोर पर अपने 6 विकेट खो दिए थे. जहां से उनका जीतना मुश्किल लग रहा था. लेकिन रिंकू के नाबाद 53 रन और अनुकूल के नाबाद 29 रनों ने केकेआर को पहली जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वहीं गेंदबाजी में वरुण ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. जिसकी वजह से उनको प्लेयरऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

अपने घरेलू मैदान पर केकेआर की ये जीत काफी रोमांचक रही. जहां उन्होंने वरुण और नरेन की शानदार गेंदबाजी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स की मजबूत बल्लेबाजी को 155 रनों पर रोका और फिर रिंकू व अनुकूल के बीच सातवें विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी की बदौलत 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

हैदराबाद: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को IPL 2026 में लगातार पांच मैच हारने के बाद सातवें मैच में जीत मिली. जबकि उनका एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. आईपीएल में ऐसा पहली बार हुआ है जब केकेआर को पहली जीत के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा.

ये जीत केकेआर के लिए काफी जरूरी थी, क्योंकि उन पर लगातार हारने का दबाव बन रहा था. साथ में उनके मेन बल्लेबाज और गेंदबाज फ्लॉप हो रहे थे. जिससे टीम को कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा था. इसके बावजूद टीम पहली जीत दर्ज करने में सफल हो गई.

'कई लोगों की आंखों में आंसू थे...'

इस जीत के बाद टीम स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने ड्रेसिंग रूम के भावुक पलों के बारे में बताया और उस पल की तुलना 2024 में ट्रॉफी जीतने वाले पल से की. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरुण ने कहा, 'यह जीत बहुत, बहुत ज्यादा अहम है. मैं आपको बता सकता हूं कि आज मैंने ड्रेसिंग रूम में कई लोगों की आंखों में आंसू देखे, जो हमने 2024 में IPL का खिताब जीतने के साल में भी नहीं देखे थे.'

उन्होंने आगे कहा, 'इस जीत का मुख्य श्रेय कोचिंग स्टाफ को जाता है, क्योंकि उन्होंने बाहर की बातों का हम पर कोई असर नहीं पड़ने दिया. बहुत से लोग तरह-तरह के अंदाजे लगा रहे थे, जो पूरी तरह से बेबुनियाद थे. ऐसे समय में, आपको एक मजबूत टीम की जरूरत होती है, और हमारे पास वह है.'

KKR अगला मैच कब?

अब KKR के पास एक हफ्ते का ब्रेक है, जिसके बाद वे रविवार, 26 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उनके घरेलू मैदान पर जाकर खेलेंगे. केकेआर अंक तालिका में अभी 3 पॉइंट्स के साथ 9 वें नंबर पर है.