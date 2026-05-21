ETV Bharat / sports

IPL 2026: KKR की मुंबई पर शानदार जीत, प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार

KKR vs MI: कोलकाता नाइट राइडर्स ने 148 रन चेज करके मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से मात दे दी.

IPL 2026: KKR की मुंबई पर शानदार जीत, प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार
IPL 2026: KKR की मुंबई पर शानदार जीत, प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 7:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

KKR vs MI IPL 2026: मनीष पांडे और रोवमैन पॉवेल ने दबाव में अहम भूमिका निभाई, जिससे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 65वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को चार विकेट से हरा दिया.

इस जीत के साथ ही KKR की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें भी जिंदा रहीं. एक मुश्किल पिच पर 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए KKR ने शानदार तरीके से लक्ष्य को हासिल किया. जिसमें इस सीजन पहली बार बल्लेबाजी करने उतरे मनीष पांडे के 33 गेंदों 45 रन और रोमन पॉवेल के 30 गेंद में 40 रनों की पारी सबसे महत्वपूर्ण थी. मनीष को प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड भी दिया गया.

इसके अलावा फिन एलन 8, रहाणे 21, ग्रीन 4 और रघुवंशी की जगह बतौर कानकशन आने वाले तेजस्वी 11 रनों का योगदान दिया. जबकि रिंकू 9 और अनूकूल 4 रन बनाकर नाबाद रहे. इस जीत के साथ केकेआर अंक तालिका में 13 मैच में 13 पॉइंट्स के छठे स्थान पर पहुंच गया है. अब उस प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपना बचे आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स को न सिर्फ हराना होगा बल्कि राज्स्थान और पंजाब के अपने अपने अखिरी मैच हारने की दुआ भी करनी होगी.

इससे पहले, KKR के गेंदबाजों ने मुंबई इंडियंस को 20 ओवरों में 147/8 के मामूली स्कोर पर रोककर जीत की नींव रख दी थी. कैमरून ग्रीन और सौरभ दुबे ने एक मुश्किल पिच पर मुंबई के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया. ग्रीन ने नमन धीर को तीन गेंदों में बिना कोई रन बनाए (डक पर) आउट किया, और फिर रोहित शर्मा को 15 रन पर आउट करने के लिए कंधे के ऊपर से एक शानदार कैच लपका.

दुबे ने भी पावर-प्ले के दौरान दो बार प्रहार किया, जिसमें सूर्यकुमार यादव का विकेट भी शामिल था, जो 15 रन बनाकर आउट हुए; इसके साथ ही छह ओवरों के बाद मुंबई का स्कोर 46/4 हो गया.

आठ ओवरों में 57/4 के स्कोर पर बारिश के कारण खेल रुकने के बाद, KKR की स्पिन जोड़ी सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती ने खेल पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली. नरेन ने असाधारण गेंदबाजी की और 26 रन पर हार्दिक पांड्या को आउट करते हुए 4-1-13-1 के आंकड़े के साथ अपना स्पेल समाप्त किया, जबकि वरुण ने पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर होने के बावजूद 4-0-28-0 का प्रदर्शन किया.

तिलक वर्मा अपनी लय पाने के लिए संघर्ष करते रहे; उन्होंने 32 गेंदों में 20 रन बनाए, जिसके बाद कार्तिक त्यागी ने उन्हें एक बाउंसर पर आउट कर दिया. बॉश के साथ तालमेल की कमी के चलते विल जैक्स 13 रन बनाकर रन आउट हो गए.

बॉश और चाहर की देर से की गई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने मुंबई को कुछ हद तक उबरने में मदद की; बॉश ने आखिरी ओवरों में लगातार दो छक्के जड़े, जिससे MI आखिरी चार ओवरों में 52 रन बटोरकर कुल 147/8 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही. हालाँकि, यह स्कोर अंततः जीत के लिए काफी साबित नहीं हुआ.

TAGGED:

IPL 2026
CRICKET
KKR PLAYOFF SCENARIO
KKR IPL 2026
KKR VS MI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.