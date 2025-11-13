IPL 2026: मिनी ऑक्शन से पहले KKR में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर की हुई एंट्री, मिली ये बड़ी जिम्मेदारी
KKR in IPL 2026: आईपीएल 2026 के लिए केकेआर ने हेड कोच के बाद सहायक कोच के नाम का भी ऐलान कर दिया है.
Published : November 13, 2025 at 3:12 PM IST
KKR in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए फ्रेंचाइजी अपनी अपनी टीम को तैयार करने में लग गए हैं. कई खिलाड़ियों के जहां ट्रेड होने की खबर सामने आ रही है वहीं ये भी खबर सामने आरही है कि आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी अपने कई महंगे खिलाड़ियों को रिलीज भी कर सकते हैं.
इस बीच बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिनी ऑक्शन से पहले ही बड़ा दाव चल दिया है और दो बार के आईपीएल विजेता ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन को सहायक कोच नियुक्त करने का ऐलान कर दिया है. वो अब टीम में अभिषेक नायर की मदद करेंगे, जिन्हें हाल ही में हेड कोच नियुक्त किया गया है. शेन वॉटसन इससे पहले रिकी पोंटिंग के नेतृत्व में दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच के रूप में काम कर चुके हैं.
Eden Gardens, get ready to welcome your assistant coach @ShaneRWatson33 🫡🏟@VenkyMysore 🎙️ pic.twitter.com/pOZAT7ds53— KolkataKnightRiders (@KKRiders) November 13, 2025
शेन वॉटसन का आईपीएल करियर
वॉटसन का 12 साल (2008-2020) तक आईपीएल करियर रहा, जिसमें उन्होंने 145 मैच में 3874 रन और 92 विकेट लिए हैं. वह आईपीएल में खेलने वाले सबसे सफल विदेशी खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनके नाम चार शतक और 21 अर्धशतक हैं. उन्होंने इस लीग में तीन टीमों का प्रतिनिधित्व किया. 2008 में राजस्थान रॉयल्स से आईपीएल में कदम रखने वाले वॉटसन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी सफल फ्रेंचाइजियों के लिए भी खेला है. इसके अलावा उन्होंने दो बार खिताब भी जीता है.
वॉटसन ने क्या कहा?
केकेआर के सहायक कोच नियुक्ति किए जाने के बाद वॉटसन ने कहा, 'कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी प्रतिष्ठित फ्रैंचाइज़ी का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. मैंने हमेशा केकेआर के प्रशंसकों के जुनून और टीम की उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है. मैं कोलकाता को एक और खिताब दिलाने में मदद करने के लिए कोचिंग समूह और खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं.'
What a day, Watt-o Knight! 🙌— KolkataKnightRiders (@KKRiders) November 13, 2025
Welcome to the Family, @ShaneRWatson33 💜 pic.twitter.com/hpOclOv7LA
केकेआर के सीईओ ने क्या कहा?
केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने वॉटसन के बारे में कहा, 'हमें केकेआर परिवार में शेन वॉटसन का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है. उच्चतम स्तर पर एक खिलाड़ी और कोच के रूप में उनका अनुभव हमारी टीम संस्कृति और तैयारी में बहुत योगदान देगा. टी20 प्रारूप की उनकी समझ विश्वस्तरीय है, और हम मैदान के अंदर और बाहर उनके योगदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं.'
शेन वॉटसन का क्रिकेट करियर
ऑस्ट्रेलिया के लिए शेन वॉटसन ने 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 10,000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं और सभी प्रारूपों में 280 से ज्यादा विकेट भी लिए हैं. जो उनकी क्रिकेट में ऑलराउंडर क्षमता को दर्शाता है. अब केकेआर को उम्मीद होगी कि वो अपने अनुभव से केकेआर को चौथी ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे.