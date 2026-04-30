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IPL 2026 : रियान पराग मामले पर कोच संगकारा का बयान- हम हमेशा एक सकारात्मक और स्वस्थ माहौल बनाए रखने की कोशिश करते हैं

जयपुर: 1 मई को जयपुर के सवाईमान सिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली के बीच आईपीएल का मुकाबला खेला जाएगा. मैच से पहले रॉयल्स के कोच कुमार संगकारा ने रियान पराग मामले पर बयान देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि इस तरह की कोई भी बात टीम की छवि पर अच्छा प्रभाव नहीं डालती. किसी भी तरह का विवाद नकारात्मक होता है. हालांकि, इतना जरूर कह सकता हूं कि इन मामलों को बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी दोनों ने संभाल लिया है. जहां तक टीम कल्चर की बात है तो हम हमेशा एक सकारात्मक और स्वस्थ माहौल बनाए रखने की कोशिश करते हैं.

हमारे अपने कुछ मूल्य हैं, जिनका हम पालन करते हैं. खिलाड़ियों को लगातार याद दिलाया जाता है कि वे फ्रेंचाइज़ी, टीम कल्चर और मूल्यों के प्रति जिम्मेदार रहें. अब क्रिकेट की बात करें तो, हम कल के मैच को लेकर उत्साहित हैं. हमें एक मजबूत टीम दिल्ली कैपिटल्स से कड़ी चुनौती की उम्मीद है. हमारा फोकस अपने खेल, अपनी रणनीति और उन्हें सही तरीके से लागू करने पर है. पिच भी अच्छी लग रही है और हमें दोनों टीमों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है.

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पिछले मैच में कैच छूटे : संगकारा ने कहा कि एसआरएच के खिलाफ जयपुर में खेले गए मुकाबले में हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ आसान कैच छूट गए थे. हम अक्सर बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बात करते हैं, लेकिन फील्डिंग का महत्व समझना भी जरूरी है. एसआरएच के खिलाफ मैच में हमने कुछ अहम मौके गंवाए और जैसा कि हमने देखा. ऐसे मौके गंवाने के बाद मैच में वापसी करना मुश्किल हो जाता है.