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CSK vs GT: गुजरात ने चेन्नई को 8 विकेट से दी मात, साई सुदर्शन ने खेली शानदार पारी

गुजरात ने चेन्नई को 8 विकेट से दी मात, साई सुदर्शन ने खेली शानदार पारी ( AP Photo )

CSK vs GT IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 37वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 8 विकेट मात दे दी. एम चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात ने 159 रनों के लक्ष्य को साई सुदर्शन की 87 रनों की पारी की बदौलत 16.4 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर ही आसानी से हासिल कर लिया. इस जीत के साथ गुजरात अंक तालिका में 8 पॉइंट्स के साथ पांचवें नंबर पर पहुंच गया है और चेन्नई सुपर किंग्स एक स्थान नीचे खिसक कर छठे स्थान पर चला गया. गुजरात की शानदार बल्लेबाजी

159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम ने शानदार शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी की. गिल 23 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सुदर्शन 46 गेंद में 87 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 7 छक्के शामिल थे. इसके अलावा बटलर ने 30 गेंद में 39 और सुंदर एक रन बनाकर नाबाद रहे.