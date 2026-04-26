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CSK vs GT: गुजरात ने चेन्नई को 8 विकेट से दी मात, साई सुदर्शन ने खेली शानदार पारी

CSK vs GT IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने 159 रनो के लक्ष्य को 16.4 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

गुजरात ने चेन्नई को 8 विकेट से दी मात, साई सुदर्शन ने खेली शानदार पारी
गुजरात ने चेन्नई को 8 विकेट से दी मात, साई सुदर्शन ने खेली शानदार पारी (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 26, 2026 at 7:24 PM IST

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Updated : April 26, 2026 at 7:39 PM IST

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CSK vs GT IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 37वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 8 विकेट मात दे दी. एम चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात ने 159 रनों के लक्ष्य को साई सुदर्शन की 87 रनों की पारी की बदौलत 16.4 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर ही आसानी से हासिल कर लिया. इस जीत के साथ गुजरात अंक तालिका में 8 पॉइंट्स के साथ पांचवें नंबर पर पहुंच गया है और चेन्नई सुपर किंग्स एक स्थान नीचे खिसक कर छठे स्थान पर चला गया.

गुजरात की शानदार बल्लेबाजी
159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम ने शानदार शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी की. गिल 23 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सुदर्शन 46 गेंद में 87 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 7 छक्के शामिल थे. इसके अलावा बटलर ने 30 गेंद में 39 और सुंदर एक रन बनाकर नाबाद रहे.

चेन्नई की तरफ से अकील हुसैन और नूर अहमद को एक-एक विकेट मिले. जबकि अंशुल कंबोज सबसे किफायती गेंदबाज रहे. उन्होंने 3 ओवर में केवल 16 रन ही खर्च किए.

गुजरात ने चेन्नई को 158 रन रोका
इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसे उनके गेंदबाजों ने सीएसके को 158 पर ही रोककर सही साबित कर दिखाया. कगीसो रबाड़ा ने सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. इसके अलावा सिराज और साथुर को एक-एक मिला. चेन्नई की तरफ से केवल कप्तान गायकवाड़ सबसे ज्यादा रन बनाए और 60 गेंद में 74 रन बनाकर नाबाद रहे. उसके अलावा कोई भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक सका. जिसकी वजह से चेन्नई एक बड़ा टोटल नहीं बना सका.

कगीसो रबाड़ा को उनकी शानदार गेंदबाजी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

Last Updated : April 26, 2026 at 7:39 PM IST

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