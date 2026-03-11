IPL 2026 Schedule: BCCI ने आईपीएल मैचों का शेड्यूल किया जारी, पहले मैच में RCB से बेंगलुरु में भिड़ेगी SRH
आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च को होगी. पहला मुकाबला आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा.
Published : March 11, 2026 at 7:41 PM IST
हैदराबाद : आईपीएल 2026 का का शेड्यूल बीसीसीआई ने घोषित कर दिया है. इस साल आईपीएल की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. सीजन का पहला मुकाबला गत चैंपियन आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा. हालांकि 13 मार्च को यह साफ होगा कि बेंगलुरु में मुकाबले होंगे या नहीं. वहीं कई राज्यों में चुनाव के कारण पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया गया है.
आईपीएल 2026 का पहला फेज 28 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगा. इसमें 20 मैच खेले जाएंगे. 29 मार्च को दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस का सामना वानखेड़े स्टेडियम में केकेआर से होगा. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी में 30 मार्च को अपना अभियान शुरू करेगी. उपविजेता पंजाब किंग्स का पहला मैच गुजरात टाइटंस से न्यू चडीगढ़ में एक अप्रैल को होगा. लीग का पहला फेज 12 अप्रैल तक होगा.
𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐚𝐥𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐯𝐞𝐫 ⏳@RCBTweets to take on @SunRisers in the season opener in Bengaluru ❤️🧡— IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026
Catch the first phase of #TATAIPL 2026 schedule on @StarSportsIndia and @JioHotstar 🙌 pic.twitter.com/L98erPcmTw
🚨 News 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026
Presenting the schedule for the first 20 matches of #TATAIPL 2026, to be played from March 28 to April 12, 2026 🗓️
Full schedule will be announced once poll dates are announced for three states set to undergo State Assembly elections.
More details ▶️… pic.twitter.com/8Iq492v8TE
देखें मैचों का पूरा शेड्यूल
28 मार्च 2026 (शनिवार, शाम)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs सनराइजर्स हैदराबाद — बेंगलुरु
29 मार्च 2026 (रविवार, शाम)
मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स — मुंबई
30 मार्च 2026 (सोमवार, शाम)
राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स — गुवाहाटी
31 मार्च 2026 (मंगलवार, शाम)
पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटंस — मुल्लांपुर
1 अप्रैल 2026 (बुधवार, शाम)
लखनऊ सुपर जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स — लखनऊ
2 अप्रैल 2026 (गुरुवार, शाम)
कोलकाता नाइट राइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद — कोलकाता
3 अप्रैल 2026 (शुक्रवार, शाम)
चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स — चेन्नई
4 अप्रैल 2026 (शनिवार, दोपहर)
दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस — दिल्ली
4 अप्रैल 2026 (शनिवार, शाम)
गुजरात टाइटंस vs राजस्थान रॉयल्स — अहमदाबाद
5 अप्रैल 2026 (रविवार, दोपहर)
सनराइजर्स हैदराबाद vs लखनऊ सुपर जायंट्स — हैदराबाद
5 अप्रैल 2026 (रविवार, शाम)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs चेन्नई सुपर किंग्स — बेंगलुरु
6 अप्रैल 2026 (सोमवार, शाम)
कोलकाता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स — कोलकाता
7 अप्रैल 2026 (मंगलवार, शाम)
राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस — गुवाहाटी
8 अप्रैल 2026 (बुधवार, शाम)
दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात टाइटंस — दिल्ली
9 अप्रैल 2026 (गुरुवार, शाम)
कोलकाता नाइट राइडर्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स — कोलकाता
10 अप्रैल 2026 (शुक्रवार, शाम)
राजस्थान रॉयल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु — गुवाहाटी
11 अप्रैल 2026 (शनिवार, दोपहर)
पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद — मुल्लांपुर
11 अप्रैल 2026 (शनिवार, शाम)
चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स — चेन्नई
12 अप्रैल 2026 (रविवार, दोपहर)
लखनऊ सुपर जायंट्स vs गुजरात टाइटंस — लखनऊ
12 अप्रैल 2026 (रविवार, शाम)
मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु — मुंबई
