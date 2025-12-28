ETV Bharat / sports

पिता का सपना बेटे ने किया पूरा, IPL में धूम मचाने को तैयार जूनागढ़ का क्रेन्स फुलेट्रा

पिता के जुनून ने बेटे को खिलाड़ी बनाया क्रिकेट के मैदान में कदम रखने से पहले, क्रेन्स फुलेट्रा ने छह साल की उम्र में अपने परिवार के साथ वॉशिंग ड्रम को बैट बनाकर क्रिकेट की बारीकियां सीखना शुरू किया. क्रेन्स में क्रिकेट खेलने के गुण को देखकर पिता ने क्रेन्स को क्रिकेट सीखने के लिए कोच कमल चावड़ा के पास प्राइमरी क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए जूनागढ़ भेज दिया.

जूनागढ़ का बना पहला IPL खिलाड़ी क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखने वाले पिता भावेशभाई फुलेट्रा खुद क्रिकेटर नहीं बन पाए, लेकिन अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने की चाहत में उन्होंने मालिया से राजकोट तक 200 किमी का सफर तय किया. इस दौरान उन्हें कई उतार-चढ़ाव देखे, जिसके परिणामस्वरूप जूनागढ़ जिले को क्रेन्स फुलेट्रा के रूप में IPL में खेलने वाला पहला खिलाड़ी मिला. हाल ही में, IPL 2026 मिनी नीलामी में क्रेन्स फुलेट्रा को एसआरएच ने 30 लाख रुपये की बेस प्राइस पर अपनी टीम में ऑलराउंडर के तौर पर चुना.

उनकी कड़ी मेहनत का फल उस समय मिला जब IPL 2026 मिनी ऑक्शन में सनराइज हैदराबाद (SRH) ने उन्हें 30 लाख रुपये की बेस प्राइस में खरीदा. मालिया से हैदराबाद तक पहुंचने के लिए क्रेन्स और उनके परिवार को जीवन में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा.

ऐसी ही एक कहानी जूनागढ़ जिले के मालिया गांव के रहने वाले क्रेन्स फुलेट्रा के जीवन से भी जुड़ी है. क्रिकेट की दुनिया में लेफ्ट-आर्म फास्ट बॉलर बनने की चाहत लेकर मैदान में उतरे क्रेन्स आज लेफ्ट-आर्म चाइनामैन गुगली स्पिनर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं.

जूनागढ़ (गुजरात): सुनील गावस्कर और अमिताभ बच्चन ये दो ऐसे उदाहरण हैं जो अपने करियर में हजार बाधाओं के बावजूद कभी हार नहीं मानी. जिसकी वजह से आज उनका अपनी अपनी फील्ड के दिग्गजों में शुमार होता है.

दादाजी चाय की दुकान चलाते हैं

सुबह 4:00 बजे मालिया से निकलकर, यह पिता-पुत्र की जोड़ी 5:30 बजे क्रिकेट सीखने के लिए जूनागढ़ पहुंचती है. चार से पांच घंटे की प्रैक्टिस और क्रिकेट अभ्यास पूरा करने के बाद, वे मालिया में अपने घर लौट आते हैं. एक किसान के बेटे के तौर पर, क्रेन्स के दादाजी अभी भी पारंपरिक खेती के साथ-साथ मालिया गांव में अपनी चाय की दुकान चला रहे हैं. क्रेन्स के पिता भावेशभाई भी मानते हैं कि क्रिकेट का जन्म इसी दुकान से हुआ है.

क्रेन्स का सपना तेज गेंदबाज बनने का था

क्रेन्स फुलेट्रा लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज बनना चाहता था, लेकिन आधुनिक क्रिकेट में अभी भी एक तेज गेंदबाज की हाइट को महत्वपूर्ण माना जाता है. बिना हाइट के तेज गेंदबाज बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रेन्स कई सालों तक तेज गेंदबाज बनने के लिए कड़ी मेहनत करता रहा. अपने कोच की सलाह के बाद, क्रेन्स तेज गेंदबाजी के बजाय लेफ्ट-आर्म स्पिनर के तौर पर गेंदबाजी करना शुरू कर दिया. जिस कद ने क्रेन्स को तेज गेंदबाज के तौर पर सपोर्ट नहीं किया, उसकी उंगलियों ने स्पिनर गेंदबाज बनने में उसकी हाइट से ज्यादा सपोर्ट किया और कुछ सालों की कड़ी ट्रेनिंग और मेहनत के बाद, क्रेन्स फुलेट्रा लेफ्ट-आर्म चाइनामैन गेंदबाज बन गया.

क्रेन्स फुलेट्रा अपने कोच के साथ (Etv Bharat)

जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट

यहीं से उसके क्रिकेटिंग जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ. लेफ्ट हाथ से गेंदबाजी करते हुए, क्रेन्स ने कुछ गेंदों को चाइनामैन के तौर पर फेंकना शुरू किया, जिसे किसी भी बल्लेबाज के लिए खेलना बहुत मुश्किल होता है. आमतौर पर, जब लेग स्पिनर के हाथ से गेंद छूटती है तो वह गेंद लेग स्टंप की तरफ मुड़ती है, लेकिन 'चाइनामैन' गुगली बॉल पिच पर गिरने के बाद ऑफ-स्टंप की तरफ घूमती है, जिसे आज भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी समझने में जूझ रहे हैं. इसी टेक्निक और अपनी काबिलियत की वजह से क्रेन्स फुलेट्रा साल 2026 में सनराइज हैदराबाद के खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर 'चाइनामैन' गुगली बॉलिंग करते हुए दिखेंगे.

क्रेन्स फुलेट्रा का क्रिकेट करियर का सफर

अगर हम IPL- 2026 सनराइज हैदराबाद टीम में चुने जाने से पहले क्रेन्स के क्रिकेट सफर को देखें, तो वह जूनागढ़ और राजकोट में डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्रिकेट कोचिंग कैंप और अपने क्लब में क्रिकेट खेलते थे. क्रेन्स फुलेट्रा को पहला मौका सौराष्ट्र क्रिकेट लीग में मिला, जो 14 साल या उससे कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए ऑर्गनाइज की जाती है, पहली बार साल 2018-19 में, लेकिन उसके बाद उन्हें अंडर-16 और अंडर-19 कैटेगरी में किसी भी टीम में खिलाड़ी के तौर पर जगह नहीं मिली, इसलिए वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑर्गनाइज क्रिकेट खेलते रहे.

क्रेन्स फुलेट्रा को तेज गेंदबाज बनने का था सपना (Etv Bharat)

सनराइज हैदराबाद टीम में नेट बॉलर

क्रेन्स फुलेट्रा का इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का सफर साल 2024/25 में शुरू हुआ, जब उन्हें सौराष्ट्र अंडर-23 कैटेगरी में लेफ्ट-आर्म चाइनामैन गूगली बॉलर के तौर पर चुना गया. साल 2025 में, उन्होंने सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के खिलाड़ी के तौर पर रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया, जिसके बाद वह सौराष्ट्र टीम की तरफ से वनडे और टी20 में भी टीम का हिस्सा बने. इसके बाद, साल 2025 में उन्हें सनराइज हैदराबाद टीम में नेट बॉलर के तौर पर बॉलिंग करने का मौका मिला और आज वह सनराइज हैदराबाद क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बन गए हैं.

क्रेन्स फुलेट्रा अब इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे क्रिकेट

सनराइजर्स हैदराबाद टीम में शामिल होने के बाद, क्रेन्स ने लगातार दो महीने तक टीम के खिलाड़ी के तौर पर ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा और क्लासेन जैसे दुनिया के कुछ बेहतरीन बल्लेबाजों के खिलाफ बॉलिंग की, साथ ही ऑस्ट्रेलियाई लेग-स्पिनर एडम जम्पा के सीखने के भी मिला. उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के सामने लेफ्ट-आर्म चाइनामैन गुगली बॉलर के तौर पर भी अपना टैलेंट दिखाया.

क्रेन्स फुलेट्रा लेफ्ट-आर्म चाइनामैन स्पिनर हैं (Etv Bharat)

न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के नाम पर रखा नाम

क्रेन्स के पिता भावेशभाई फुलेट्रा खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वह नहीं बन पाए, और अपने पसंदीदा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर क्रिस केर्न्स के नाम पर अपने बेटे का नाम क्रेन्स रखा.

क्रेन्स की दो बहनों ग्रेसी और बार्बी ने भाई की सफलता पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि एक समय था जब घर के आंगन में भाई-बहन के बीच आम क्रिकेट खेला जाता था, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य ने सपने में भी नहीं सोचा था कि क्रेन्स भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रीमियर लीग में इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ एक खिलाड़ी के तौर पर खेलेगा.

जूनागढ़ का क्रेन्स फुलेट्रा (Etv Bharat)

IPL 2026 में SRH का स्क्वाड

पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्स, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, जैक एडवर्ड्स.