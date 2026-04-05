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पावरप्ले में सबसे कम रन, IPL के इतिहास में राजस्थान के नाम दर्ज है ये शर्मनाक रिकॉर्ड

IPL lowest powerplay score: IPL के इतिहास में पावरप्ले में सबसे कम रन बनाने वाली टीम पर एक नजर.

इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी
इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 5, 2026 at 6:49 PM IST

3 Min Read
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Lowest Powerplay Score in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) हमेशा से अपने विस्फोटक, आक्रामक और निडर बल्लेबाजी के लिए जाना जाता रहा है. बल्लेबाज पहली ही गेंद से बड़े शॉट लगाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो पावरप्ले में ज्यादा से ज्यादा रन अपनी टीम के लिए जोड़ सकें. इस दौरान 6 ओवर तक केवल दो फील्डर ही सर्किल के बाहर बाउंड्री लाइन पर रह सकते हैं. जिसका बल्लेबाज पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं.

पावरप्ले में जहां कुछ टीमों ने स्कोरबोर्ड पर 100 से ज्यादा रन बनाकर रिकॉर्ड बनाए हैं, वहीं कुछ टीमें 20 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करती दिखी हैं. इस स्टोरी में हम IPL (2008-2025) के इतिहास में सबसे कम पावरप्ले स्कोर पर एक नजर डालेंगे.

IPL में सबसे कम पावरप्ले स्कोर

राजस्थान रॉयल्स
राजस्थान रॉयल्स (IANS)

1. RR - 14/2 बनाम RCB (2009)
दक्षिण अफ्रीका में हुए 2009 के IPL के दौरान, केप टाउन में राजस्थान रॉयल्स (RR) को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के गेंदबाजों के सामने काफी मुश्किल हुई. वे पहले छह ओवरों में दो विकेट खोकर सिर्फ 14 रन ही बना पाए.

2. SRH - 14/3 बनाम RR (2022)
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, को IPL 2022 के दौरान एक बड़ा झटका लगा. पुणे में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच में SRH ने जल्दी जल्दी विकेट गंवाए और पहले छह ओवरों में सिर्फ 14/3 का स्कोर ही बना सके. ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्विंग गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन किया, और नई गेंद का बखूबी इस्तेमाल किया.

सनराइजर्स हैदराबाद
सनराइजर्स हैदराबाद (IANS)

3. CSK - 15/2 बनाम KKR (2011)
2011 के IPL में चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता के ईडन गार्डन्स में छह ओवरों में सिर्फ 15 रन ही बना पाई. जहां उनका सामना केकेआर के ब्रेट ली और शाकिब अल हसन जैसे खतरनाक गेंदबाजों से हुआ.

4. CSK - 16/1 बनाम DC (2015)
एक बार फिर, CSK इस सूची में शामिल हो गई. जब रायपुर में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2015 सीजन के एक मैच में, चेन्नई छह ओवरों में सिर्फ 16/1 का स्कोर ही बना पाई. पिच धीमी थी, और कैपिटल्स के गेंदबाज, खासकर जहीर खान, बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी कर रहे थे.

चेन्नई सुपर किंग्स
चेन्नई सुपर किंग्स (IANS)

5. CSK: 16/1 बनाम RCB (2019)
IPL 2019 के शुरुआती मैच में, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने चेन्नई में RCB की मेजबानी की, तो प्रशंसकों को एक धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी. लेकिन, चेपॉक की धीमी और टर्न लेती पिच पर जो हुआ, वह एक धीमी शुरुआत थी. CSK छह ओवरों में सिर्फ 16 रन ही बना पाई.

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