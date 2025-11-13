IPL 2026 का पहला हाई-प्रोफाइल ट्रेड, मुंबई ने लखनऊ से इस खिलाड़ी को खरीदा
आईपीएल के 18वें सीजन में लखनऊ का प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी आईपीएल के 19वें सीजन में मुंबई का प्रतिनिधित्व करने को तैयार है.
Published : November 13, 2025 at 6:51 PM IST
हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए 15 नवंबर को रिटेंशन की समय सीमा से पहले, टूर्नामेंट में पहला हाई-प्रोफाइल ट्रेड हुआ है. भारतीय तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को मुंबई इंडियंस (एमआई) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) से ट्रेड किया गया है. इसके अलावा गुजरात टाइटंस के शेरफेन रदरफोर्ड को भी मुंबई ने ट्रेड किया है.
आईपीएल ने गुरुवार को एक बयान में कहा, शार्दुल जिन भी फ्रेंचाइजियों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उनके लिए एक उपयोगी खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने बार-बार शानदार प्रदर्शन किया है. इस ऑलराउंडर को मुंबई इंडियंस ने उनकी मौजूदा आईपीएल फीस 2 करोड़ रुपये में ट्रेड किया है.' जबकि शेरफेन रदरफोर्ड का 2.6 करोड़ में ट्रेड हुआ. इससे पहले ये खबर आ रही थी की शार्दुल को अर्जुन तेंदुलकर के बदले ट्रेड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
🚨 NEWS 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) November 13, 2025
Shardul Thakur has been traded to @mipaltan from @LucknowIPL.
More Details 👉 https://t.co/drd5BdO3fS#TATAIPL | @imShard pic.twitter.com/fG7QcIP07U
मेगा नीलामी में रहे थे अनसोल्ड
बता दें कि शार्दुल ठाकुर 2025 आईपीएल मेगा नीलामी में नहीं बिके थे, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिछले आईपीएल में चोटिल खिलाड़ी के विकल्प के तौर पर 2 करोड़ रुपये में साइन किया था. शुरुआत में यह फैसला कारगर साबित हुआ और ठाकुर ने अपने पहले दो मैचों में छह विकेट लिए. हालांकि, जैसे-जैसे सीजन आगे बढ़ा, उनका प्रदर्शन खराब होता गया और उन्होंने 10 मैचों में 11.02 की इकॉनमी रेट से 13 विकेट लिए.
शार्दुल की घर वापसी
एमआई ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'शार्दुल आईपीएल के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए भी एक सिद्ध मैच-विजेता खिलाड़ी रहे हैं, और उनके आने से मुंबई इंडियंस को और अधिक अनुभव प्राप्त होगा और पहले से ही मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूती मिलेगी.'
🚨 NEWS 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) November 13, 2025
Sherfane Rutherford has been traded from @gujarat_titans to @mipaltan.
Details 👉 https://t.co/zi36xK6OHg#TATAIPL | @SRutherford50_ pic.twitter.com/4vlSV88jUv
आईपीएल करियर
आईपीएल में, ठाकुर ने 105 मैच खेले हैं और 107 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 68 रन रहा है. यह ठाकुर के लिए एक तरह से घर वापसी है, जो घरेलू क्रिकेट में मुंबई की कप्तानी करते हैं और पालघर से आने के बाद शहर में अपने क्रिकेट कौशल को निखारा है.
शार्दुल का तीसरी बार हुआ ट्रेड
ये भी उल्लेखनीय है कि शार्दुल ठाकुर के लिए ये आईपीएल ट्रेड का तीसरा मामला है. इससे पहले उनको 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स ने पंजाब किंग्स से ट्रेड किया था और फिर 2023 सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स से ट्रेड किया था.