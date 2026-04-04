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IPL 2026 का पहला डबल हेडर आज, जानें कब और किसके साथ होगा मैच ?

IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का पहला डबल हेडर (एक दिन में दो मैच) आज (4 अप्रैल) होने जा रहा है. पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना मुंबई इंडियंस (MI) से होगा. जो दोपहर 3:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. जबकि दिन का दूसरा मैच गुजरात टाइटन्स (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच अहमदाबाद में शाम में 7:30 बचे शुरू होगा.

DC vs MI IPL 2026: मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स

आज के पहले मैच में दिल्ली का सामना मुंबई से होगा. दोनों टीमों ने इस सीजन के पहले मैच में शानदार जीत दर्ज करके दूसरे मैच में कदम रख रही हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 142 रन चेस करके 6 विकेट से मात दी थी. लेकिन ये जीत आसान नहीं थी. क्योंकि 26 पर 4 विकेट खोने के बाद 22 वर्षीय समीर रिजवी ने ‘इंपैक्ट प्लेयर’ के रूप में उतरकर नाबाद 70 रनों की शानदार पारी खेली. इन्होंने अनुभवी ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर 119 रन की अटूट साझेदारी करके अपनी टीम को छह विकेट से जीत दिला दी.

रिजवी का प्रदर्शन दिल्ली के लिए अच्छा संकेत है लेकिन शीर्ष क्रम में उसकी कमजोरी चिंता का विषय है. लेकिन अब उसे जसप्रीत बुमराह के अगुवाई वाले मुंबई के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना है और उसके लिए यह आसान नहीं होगा. इसके विपरीत ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की अनुपस्थिति में भी कैपिटल्स की गेंदबाजी इकाई कहीं अधिक आश्वस्त दिखी.

स्टार्क इस मैच के लिए भी उपलब्ध नहीं रहेंगे. दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी, भारत के टी नटराजन ने लखनऊ के खिलाफ तीन विकेट लेकर अपना योगदान दिया, जबकि मुकेश कुमार ने किफायती गेंदबाजी की. कुलदीप यादव और कप्तान अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी ने बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखा, जिससे विरोधी टीम को कभी भी खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला.

वहीं दूसरी और मुंबई इंडियंस पिछले कई वर्षों से आईपीएल में अच्छी शुरुआत नहीं कर पा रहा था लेकिन इस बार उसने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत हासिल करके पहले मैच में हार के 14 साल के सिलसिले को खत्म कर दिया जससे वह अधिक आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में उतरेगा. उन्होंने 200 से ज्यादा का स्कोर 19.1 ओवर में ही हासिल कर ली थी. जिसमें रोहित ने 78 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि उनके साथी सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने भी 81 रन की आक्रामक पारी खेलकर अच्छा सहयोग दिया.