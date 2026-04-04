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IPL 2026 का पहला डबल हेडर आज, जानें कब और किसके साथ होगा मैच ?

IPL 2026 में आज दो मैच खेले जाएंगे. दिल्ली के सामने मुंबई तो गुजरात के सामने राजस्थान का होगा चैलंज.

जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल
जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 4, 2026 at 1:11 PM IST

4 Min Read
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IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का पहला डबल हेडर (एक दिन में दो मैच) आज (4 अप्रैल) होने जा रहा है. पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना मुंबई इंडियंस (MI) से होगा. जो दोपहर 3:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. जबकि दिन का दूसरा मैच गुजरात टाइटन्स (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच अहमदाबाद में शाम में 7:30 बचे शुरू होगा.

DC vs MI IPL 2026: मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स
आज के पहले मैच में दिल्ली का सामना मुंबई से होगा. दोनों टीमों ने इस सीजन के पहले मैच में शानदार जीत दर्ज करके दूसरे मैच में कदम रख रही हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 142 रन चेस करके 6 विकेट से मात दी थी. लेकिन ये जीत आसान नहीं थी. क्योंकि 26 पर 4 विकेट खोने के बाद 22 वर्षीय समीर रिजवी ने ‘इंपैक्ट प्लेयर’ के रूप में उतरकर नाबाद 70 रनों की शानदार पारी खेली. इन्होंने अनुभवी ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर 119 रन की अटूट साझेदारी करके अपनी टीम को छह विकेट से जीत दिला दी.

रिजवी का प्रदर्शन दिल्ली के लिए अच्छा संकेत है लेकिन शीर्ष क्रम में उसकी कमजोरी चिंता का विषय है. लेकिन अब उसे जसप्रीत बुमराह के अगुवाई वाले मुंबई के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना है और उसके लिए यह आसान नहीं होगा. इसके विपरीत ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की अनुपस्थिति में भी कैपिटल्स की गेंदबाजी इकाई कहीं अधिक आश्वस्त दिखी.

स्टार्क इस मैच के लिए भी उपलब्ध नहीं रहेंगे. दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी, भारत के टी नटराजन ने लखनऊ के खिलाफ तीन विकेट लेकर अपना योगदान दिया, जबकि मुकेश कुमार ने किफायती गेंदबाजी की. कुलदीप यादव और कप्तान अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी ने बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखा, जिससे विरोधी टीम को कभी भी खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला.

वहीं दूसरी और मुंबई इंडियंस पिछले कई वर्षों से आईपीएल में अच्छी शुरुआत नहीं कर पा रहा था लेकिन इस बार उसने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत हासिल करके पहले मैच में हार के 14 साल के सिलसिले को खत्म कर दिया जससे वह अधिक आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में उतरेगा. उन्होंने 200 से ज्यादा का स्कोर 19.1 ओवर में ही हासिल कर ली थी. जिसमें रोहित ने 78 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि उनके साथी सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने भी 81 रन की आक्रामक पारी खेलकर अच्छा सहयोग दिया.

पूरी संभावना है कि वह टीम में अपनी जगह बरकरार रखेंगे. उन्हें अनुभवी क्विंटन डीकॉक की जगह टीम में शामिल किया गया था. मुंबई की गेंदबाजी की बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने तीन महत्वपूर्ण विकेट लिए, जबकि बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने कसी गेंदबाजी की.

DC vs MI हेड टू हेड
अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 37 मैच खेले गए हैं. जिसमें मुंबई 21 मैच जीतकर दिल्ली पर भारी पड़ती हुई नजर आती है. वहीं दिल्ली ने 37 में से 16 मैच जीते हैं. जबकि दिल्ली में मेजबान टीम को 13 मैचों में 7-6 के रिकॉर्ड के साथ थोड़ा बढ़त हासिल है.

DC vs MI: संभावित 12 खिलाड़ी
दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार.

मुंबई इंडियंस: रयान रिकलटन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर/एएम ग़ज़नफ़र, शार्दुल ठाकुर, मयंक मार्कंडे, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.

DC vs MI: दोनों टीमों के स्क्वाड

दिल्ली कैपिटल्स: अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, औकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी साव, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, टी नटराजन, माधव तिवारी, करुण नायर, साहिल पारख.

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, अथर्व अंकोलेकर, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, मयंक रावत, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, तिलक वर्मा, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, एएम गजनफर, मयंक मार्कंडेय, मोहम्मद इज़हार, रघु शर्मा.

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