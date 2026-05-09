IPL 2026: फिन एलन ने बदला KKR का इतिहास, 47 गेंद में शतक जड़कर हासिल की बड़ी उपलब्धियां
Finn Allen IPL Hundred: फिन एलन ने IPL में अपना पहला शतक जड़कर इतिहास रच दिया.
Published : May 9, 2026 at 10:03 AM IST
Fastest Century For KKR: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खतरनाक बल्लेबाज फिन एलन का बल्ला सीजन के शुरुआत में खामोश रहा. जिसकी वजह से उनको कुछ मैच के लिए प्लेइंग-11 से भी बाहर बैठना पड़ा. लेकिन जब उनको दोबारा टीम में शामिल किया गया तो उनका बल्ला इतने जोरदार अंदाज में गरजा की वो KKR की तरफ से सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए.
फिन ने 8 मई 2026 को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में 47 गेंद में नाबाद 100 रनों की पारी खेली. जिसमें 5 चौके और 10 छक्के भी शामिल थे. इस तेज पारी की वजह से KKR ने 143 रनों के लक्ष्य को 35 गेंद पहले ही 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया.
KKR के लिए सबसे तेज शतक
47 गेंदें: फिन एलन (बनाम DC, 2026)
49 गेंदें: वेंकटेश अय्यर (बनाम MI, 2023)
49 गेंदें: सुनील नरेन (बनाम RR, 2024)
53 गेंदें: ब्रैंडन मैकुलम (बनाम RCB, 2008)
An innings that went into the 5th gear in a flash 🏎️— IndianPremierLeague (@IPL) May 8, 2026
Finn Allen is the Player of the Match for his finn-tastic 100* (47) 🏅
WATCH HIS KNOCK: https://t.co/UyZWWgBEsM#TATAIPL | #KhelBindaas | #DCvKKR pic.twitter.com/SzjjzaFoSI
फिन एलन ने शुरू में अपनी आंख जमाने की कोशिश की. जिसकी वजह से उन्होंने पहले 18 गेंदों में 20 रन ही बना सके थे, लेकिन जब उनकी आंख जम गई तो फिर उन्होंने आखिरी 28 गेंद में 80 रन जड़ दिए. जिसमें 10 छक्के भी लगाए. जिसके साथ वो केकेआर के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे ऊपर ब्रैंडन मैकुलम (13 छक्के) और आंद्रे रसेल (11 छक्के) के नाम हैं.
एक पारी में KKR के लिए सबसे ज्यादा छक्के
13 ब्रैंडन मैकुलम बनाम RCB बेंगलुरु 2008
11 आंद्रे रसेल बनाम CSK चेन्नई 2018
10 फिन एलन बनाम DC दिल्ली 2026
इसके अलावा आईपीएल के इतिहास में केकेआर के लिए शतक जड़ने वाले फिन एलन चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ब्रेंडन मैकुलम, वेंकटेश अय्यर और सुनील नरेन ये कारनामा कर चुके हैं.
IPL में KKR के लिए शतक
158*(73) ब्रैंडन मैकुलम बनाम RCB बेंगलुरु 2008
104(51) वेंकटेश अय्यर बनाम MI वानखेड़े 2023
109(56) सुनील नरेन बनाम RR कोलकाता 2024
100*(47) फिन एलन बनाम DC दिल्ली 2026
THREE IN A ROW 💥💥💥— IndianPremierLeague (@IPL) May 8, 2026
🎥 Finn Allen finding his rhythm and smashing three consecutive sixes 👊💜
Updates ▶️ https://t.co/NaWLphmJKY#TATAIPL | #KhelBindaas | #DCvKKR | @KKRiders pic.twitter.com/ov5Skgs2Et
फिन एलन ने क्या कहा?
मैच के बाद फिन एलन ने कहा कि टीम को इस तरह का योगदान देकर काफी खुश हूं, और ऐसा प्रदर्शन करने के लिए अपनी बैटिंग पर कड़ी मेहनत कर रहा था. छक्के लगाने के अपने तरीके के बारे में बताते हुए एलन ने कहा, 'मुझे लगता है कि यही वह तरीका है जिसे मैं अपनी बैटिंग में अपनाने की कोशिश कर रहा हूं. अगर चीज़ें आसान न हों, तो भी क्रीज पर टिके रहो, इसके लिए मैं वाटो (असिस्टेंट कोच शेन वॉटसन) और अभिषेक (नायर, हेड कोच) के साथ भी काम कर रहा हूं. मैं बस खुद को एक मौका देने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि मुझे कुछ अच्छी शुरुआत मिली हैं, लेकिन उन्हें बड़ी पारी में न बदल पाना काफी निराशाजनक रहा है; लेकिन यहां, मुझे लगता है कि थोड़ी निजी सफलता मिलना अच्छा लगा.'
KKR ने दिल्ली को हराया
मैच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 142 रन बनाए. जवाब में KKR ने फिन एलन के 47 गेंदों में नाबाद शतक की बदौलत 143 रनों के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर 35 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया. फिन को कैमरन ग्रीन का भी अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 27 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए. दोनों ने मिलकर 64 गेंदों पर 116 रनों की अटूट साझेदारी की.
इस जीत के साथ तीन बार की चैंपियन KKR ने इस सीजन में अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली. जिसके साथ वो अंक तालिका में 10 मैचों में 9 पॉइंट्स के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं, और उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई है.