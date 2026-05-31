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IPL 2026: खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे गुजरात और बेंगलुरू, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड में किसका पलड़ा भारी?

वहीं टाइटंस ने भी इस सीजन बेहतरीन खेल खेला. उन्होंने लीग चरण में 14 मैचों में 18 पॉइंट्स के साथ शीर्ष दो टीमों में जगह बनाई और फिर क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स पर शानदार जीत के साथ फाइनल में जगह पक्की की.

RCB और GT का इस सीजन प्रदर्शन आरसीबी ने इस सीजन शानदार खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने 14 लीग मैचों में से नौ जीतकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल किया और फिर क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस पर जबरदस्त जीत दर्ज करके फाइनल में अपनी जगह पक्की की.

वहीं गुजरात टाइटंस के लिए भी ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है. वो चार सीजन में अपना दूसरा खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे. इसके अलावा उनके पास क्वालिफायर 1 में RCB के हाथों मिली करारी हार का बदला लेने और उस खिताब को वापस पाने का मौका है, जिसे उन्होंने आखिरी बार 2022 में जीता था.

RCB के पास इतिहास रचने का मौका डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास इतिहास रचने का मौका है. अगर वे फाइनल जीतते हैं, तो वे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद IPL का खिताब लगातार दूसरी बार जीतने वाली सिर्फ तीसरी टीम बन जाएगी.

IPL 2026 Final: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मैच में आज (31 मई) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) आमने सामने होंगे. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

RCB की बल्लेबाजी तो GT की गेंदबाजी

बेंगलुरु की सफलता की नींव उनकी निडर बल्लेबाजी पर टिकी है. विराट कोहली, रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड और वेंकटेश अय्यर मिलकर इस टूर्नामेंट की शायद सबसे मजबूत बल्लेबाजी यूनिट बनाते हैं. परिस्थितियों की परवाह किए बिना आक्रामक बल्लेबाजी करने की उनकी सोच ने उन्हें इस सीजन की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बना दिया है.

वहीं दूसरी ओर, गुजरात ने ज्यादा नपी-तुली रणनीति पर भरोसा किया है. शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पारी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने और फिर रफ्तार पकड़ने की कला में महारत हासिल कर ली है. इस रणनीति की बदौलत इन दोनों ने मिलकर 1,400 से ज्यादा रन बनाए हैं. जोस बटलर के साथ मिलकर, इस तिकड़ी ने बल्लेबाजी की ज्यादातर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, और एक बार फिर उनसे ही टीम को एक मजबूत आधार देने की उम्मीद की जाएगी.

अगर बेंगलुरु के पास बल्लेबाजी का ज्यादा मजबूत पक्ष है, तो गुजरात के पास उसका जवाब देने के लिए शायद इस टूर्नामेंट का सबसे जबरदस्त तेज गेंदबाजी आक्रमण मौजूद है. पर्पल कैप के लीडर कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से एक जबरदस्त जोड़ी बनाई है, जबकि राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा और जेसन होल्डर टीम को गहराई और विविधता देते हैं.

हालांकि, RCB के गेंदबाजी लाइन-अप भी मैच का नतीजा तय करने में उतने ही सक्षम हैं. भुवनेश्वर कुमार ने 26 विकेट लेकर एक शानदार सीजन खेला है, जबकि जोश हेजलवुड, रसिक सलाम और क्रुणाल पांड्या ने अहम मौकों पर लगातार विकेट दिलाए हैं.

GT vs RCB: हेड टू हेड

आंकड़े बताते हैं कि यह एक कड़ा मुकाबला होगा. कुल मिलाकर हेड टू हेड रिकॉर्ड में RCB को 5-4 की मामूली बढ़त हासिल है और इस सीजन में दोनों टीमों के बीच हुए तीन मुकाबलों में से दो में RCB ने जीत हासिल की है. फिर भी, गुजरात ने अहमदाबाद को एक अभेद्य किला बना दिया है, और इस सीजन के दौरान अपने सात घरेलू मैचों में से पांच में जीत हासिल की है.

GT vs RCB: दोनों टीमों की संभावित-11

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, जैकब डफी.

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.