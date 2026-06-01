IPL 2026: गुजरात टाइटंस के टीम बस में लगी आग, सभी खिलाड़ी सुरक्षित, जानें आग लगने की वजह
फाइनल मैच हारने के बाद होटल लौटते समय गुजरात टाइटंस की टीम बस शॉर्ट सर्किट के कारण बीच सड़क पर ही खराब हो गई.
Published : June 1, 2026 at 9:56 AM IST
अहमदाबाद: IPL 2026 फाइनल मैच खेलकर होटल वापस लौटते समय गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी बड़े हादसे से बाल बाल बच गए. दरअसल रविवार रात को टीम बस शॉर्ट सर्किट के कारण बीच सड़क पर ही खराब हो गई, जिसके कारण खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को बस से बाहर निकलना पड़ा.
यह घटना तब हुई जब टीम IPL 2026 फाइनल हारने के बाद अपने होटल वापस जा रही थी. बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण बस खराब हो गई और उसके अंदर धुआं भर गया, जिसके बाद तुरंत सभी को बाहर निकाला गया.
खुशकिस्मती से, सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ सुरक्षित बच गए. कुछ देर तक टीम को सड़क के किनारे इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित होटल वापस ले जाने के लिए एक दूसरी बस का इंतजाम किया गया.
फाइनल के बाद गुजरात टाइटंस की टीम बस में लगी आग!— zingabad (@zingabad) June 1, 2026
अहमदाबाद में फाइनल मुकाबले के बाद गुजरात टाइटंस की टीम को ले जा रही बस के ac में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे बस में मामूली आग लग गई.
घटना के तुरंत बाद एहतियातन सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को बस से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. राहत की… pic.twitter.com/TPibpdkI0z
इस घटना के साथ ही गुजरात टाइटंस के लिए वह रात निराशाजनक रही, क्योंकि वे फाइनल में बिना कोई खास संघर्ष किए ही RCB से हार गए. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात सिर्फ 155/8 का स्कोर ही बना पाए, और विपक्षी टीम ने पांच विकेट शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया.
गुजरात के हार का कारण व्यस्त यात्रा कार्यक्रम
फाइनल के बाद सोशल मीडिया पर GT के मैचों के शेड्यूल के कारण उनकी यात्रा भी चर्चा का एक विषय रही है. उन्हें 27 मई को धर्मशाला से मुल्लनपुर की यात्रा करनी पड़ी थी, ताकि वे क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेल सकें. इसके बाद, उन्हें फाइनल खेलने के लिए अपने घरेलू मैदान, अहमदाबाद की यात्रा करनी थी. यह यात्रा शुरू में 30 मई के लिए निर्धारित थी, लेकिन मुल्लनपुर में खराब मौसम के कारण इसमें देरी हो गई.
हालांकि टाइटंस के क्रिकेट निदेशक विक्रम सोलंकी ने हार के पीछे व्यस्त यात्रा कार्यक्रम को कारण मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं यह कहकर जीत का श्रेय उनसे छीनना नहीं चाहता कि हमने इतने कम दिनों में इतने ज्यादा मैच खेले हैं और हम थक गए थे, क्योंकि यह हमारी टीम की सोच नहीं है.'
उन्होंने ये भी कहा कि 155/8 एक औसत से कम स्कोर था, लेकिन उन्होंने इसे बचाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया. हम शायद इस बात का जायजा लें कि हम और क्या अलग कर सकते थे. लेकिन मुझे लगता है कि आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि कभी-कभी विरोधी टीम भी अच्छा खेलती है.