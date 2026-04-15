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IPL 2026: साकिब हुसैन की सफलता में मां का है सबसे बड़ा हाथ, गहने बेचकर बेटे का सपना किया पूरा

Sakib Hussain Journey: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) हर साल एक ऐसे खिलाड़ी को चर्चे में ला देती है, जिसकी जिंदगी का सफर मुश्किलों, हिम्मत और त्याग से भरा हुआ होता है. ऐसी ही एक कहानी सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज साकिब हुसैन से जुड़ी हुई है.

साकिब ने न सिर्फ अपने शानदार IPL डेब्यू से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, बल्कि उनकी मुश्किलों से भरी जिंदगी ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. उनकी यह कहानी तब फिर से चर्चा में आई, जब कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उनके पुराने दिनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

जूते खरीदने तक के पैसे नहीं

21 वर्षीय साकिब बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं. उनका परिवार काफी गरीब है और पिता किसान हैं. जिसकी वजह से वो क्रिकेट खेलने के लिए जूते भी नहीं खरीद पा रहे थे. एक वायरल वीडियो में साकिब ने कहा, 'जूते बहुत महंगे होते हैं. अच्छे स्पाइक्स की कीमत लगभग 10,000 से 15,000 रुपये होती है. अगर हम इतने महंगे जूते खरीदते, तो फिर खाते कहां से?'

मां ने सोना बेचकर बेटे का सपना किया पूरा

साकिब की मां ने मुश्किल दौर को याद करते हुए कहा, 'वह (साकिब) रोने लगा और कहने लगा, मम्मी मेरे पास जूते नहीं हैं, मैं खेलूंगा कैसे? हमारे पास इतने पैसे नहीं थे. लेकिन उसके लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े, ताकि मैं किसी तरह उसके लिए जूते खरीद सकूं.'

साकिब ने क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया?

साकिब ने क्रिकेट की दुनिया में कदम किसी पेशेवर कोचिंग या ट्रेनिंग के जरिए नहीं, बल्कि अपने आस-पड़ोस के लोगों से मिले प्रोत्साहन की बदौलत किया. साकिब के पिता ने कहा, 'हमारे घर के पास एक मैदान है, जहां वह सुबह-सुबह दौड़ने के लिए जाता था. कुछ लोकल कोचों ने उसे देखा और उससे क्रिकेट में हाथ आजमाने को कहा.'