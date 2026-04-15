IPL 2026: साकिब हुसैन की सफलता में मां का है सबसे बड़ा हाथ, गहने बेचकर बेटे का सपना किया पूरा
Sakib Hussain IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज 'साकिब हुसैन' के सफलता की कहानी उनकी मां के बिना अधूरी है.
Published : April 15, 2026 at 3:11 PM IST
Sakib Hussain Journey: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) हर साल एक ऐसे खिलाड़ी को चर्चे में ला देती है, जिसकी जिंदगी का सफर मुश्किलों, हिम्मत और त्याग से भरा हुआ होता है. ऐसी ही एक कहानी सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज साकिब हुसैन से जुड़ी हुई है.
साकिब ने न सिर्फ अपने शानदार IPL डेब्यू से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, बल्कि उनकी मुश्किलों से भरी जिंदगी ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. उनकी यह कहानी तब फिर से चर्चा में आई, जब कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उनके पुराने दिनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
जूते खरीदने तक के पैसे नहीं
21 वर्षीय साकिब बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं. उनका परिवार काफी गरीब है और पिता किसान हैं. जिसकी वजह से वो क्रिकेट खेलने के लिए जूते भी नहीं खरीद पा रहे थे. एक वायरल वीडियो में साकिब ने कहा, 'जूते बहुत महंगे होते हैं. अच्छे स्पाइक्स की कीमत लगभग 10,000 से 15,000 रुपये होती है. अगर हम इतने महंगे जूते खरीदते, तो फिर खाते कहां से?'
Sakib Hussain को देखने के लिए मैं बहुत बेताब था जब वो KKR की टीम सलेक्ट हुआ था लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया— Md Zeyaullah🇮🇳 (@MdZeyaullah20) April 13, 2026
आज उसने मुझे इस लंबे इंतज़ार के बाद एक यादगार लम्हा दिया है
Thank you Sakib Hussain we'll played👏.pic.twitter.com/Zu7IMSZDMI
मां ने सोना बेचकर बेटे का सपना किया पूरा
साकिब की मां ने मुश्किल दौर को याद करते हुए कहा, 'वह (साकिब) रोने लगा और कहने लगा, मम्मी मेरे पास जूते नहीं हैं, मैं खेलूंगा कैसे? हमारे पास इतने पैसे नहीं थे. लेकिन उसके लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े, ताकि मैं किसी तरह उसके लिए जूते खरीद सकूं.'
साकिब ने क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया?
साकिब ने क्रिकेट की दुनिया में कदम किसी पेशेवर कोचिंग या ट्रेनिंग के जरिए नहीं, बल्कि अपने आस-पड़ोस के लोगों से मिले प्रोत्साहन की बदौलत किया. साकिब के पिता ने कहा, 'हमारे घर के पास एक मैदान है, जहां वह सुबह-सुबह दौड़ने के लिए जाता था. कुछ लोकल कोचों ने उसे देखा और उससे क्रिकेट में हाथ आजमाने को कहा.'
A story of hard work, resilience and inspiration! 🫡— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 25, 2024
From Gopalganj to Eden Gardens…Sakib Hussain is a Knight! 💜 pic.twitter.com/oyMxDZnSsM
उसके बाद उसने टेनिस-बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया. अक्सर वह मैच की छोटी-सी फीस कमाने के लिए लंबी दूरी तय करके जाता था, जिससे उसका इरादा और भी मजबूत होता गया. साकिब ने बताया, 'मैं टेनिस-बॉल क्रिकेट खेलता था तो मैं 500, 600, 700 रुपये कमाता था. कभी-कभी तो अगर मैं खेलने के लिए 150 किलोमीटर दूर तक जाता, तो 2,000 रुपये भी मिल जाते थे. उसी पल मैंने ठान लिया था कि मुझे क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना है.'
साकिब का घरेलू क्रिकेट में डेब्यू
साकिब ने 2022–23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार के लिए अपना T20 डेब्यू किया और महज 17 साल की उम्र में अपने दूसरे ही मैच में 4/20 का शानदार प्रदर्शन करके सबको प्रभावित किया. बाद में, 2025–26 रणजी ट्रॉफी में उसने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 6/41 का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट लेने का कारनामा भी किया.
Tennis ball speed ➡️ #TATAIPL heat! 🔥#SakibHussain opens up about the journey that brought him to the big stage 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) April 14, 2026
Catch him next in #IPLRivalryWeek 2026 👉 #SRHvCSK | SAT, 18th APR, 6:30 PM | #TATAIPL pic.twitter.com/KoLB3SDCzv
SRH ने कितने रुपये में खरीदा?
उसके इस शानदार प्रदर्शन ने IPL स्काउट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा, और 2026 की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने उसे 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल कर लिया.
CSK और KKR में भी रहे
इससे पहले साकिब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नेट बॉलर के तौर पर काम किया था, जिसके बाद 2024 सीजन से पहले KKR ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया. हालांकि, इस टीम के साथ दो सीजन बिताने के बाद भी उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला.
Sakib Hussain on how Varun Aaron is helping him refine his bowling.— Sunrisers Army (@srhorangearmy) April 6, 2026
Can't wait to see Sakib bowling on a pace friendly Mullanpur game 🙌 pic.twitter.com/XT3jE4o41j
IPL डेब्यू में रिकॉर्ड प्रदर्शन
साकिब ने अपने IPL डेब्यू मैच में ही रिकॉर्ड प्रदर्शन किया और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चार ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. जिसके साथ वो आईपीएल के इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे बेहतरीन भारतीय गेंदबाज बन गए.
IPL के डेब्यू मैच में 4 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
- 4/24 - साकिब हुसैन (SRH) बनाम RR, हैदराबाद, 2026
- 4/24 - शादाब जकाती (CSK) बनाम DC, जोहान्सबर्ग, 2009
- 4/24 - अश्वनी कुमार (MI) बनाम KKR, मुंबई वानखेड़े, 2025
- 4/29 - पॉल वल्थाटी (PBKS) बनाम डेक्कन चार्जर्स, हैदराबाद, 2011
- 4/34 - प्रफुल हिंगे (SRH) बनाम RR, हैदराबाद, 2026