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वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में बनाए 97 रन, टूटते-टूटते रह गया क्रिस गेल का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ( IANS )

चंडीगढ़ : राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर राउंड में रिकॉर्डतोड़ पारी खेली. उन्होंने मात्र 29 गेंदों में 12 छक्कों और पांच चौके की मदद से 97 रन बनाए. अगली ही गेंद पर वे आउट हो गए. अगर वे अगली गेंद पर आउट नहीं होते, तो आईपीएल के इतिहास में यह सबसे तेज शतक होता. इस समय आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास है. उन्होंने 2013 में आईपीएल पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में पूरा किया था.