वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में बनाए 97 रन, टूटते-टूटते रह गया क्रिस गेल का रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों में 97 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.
Published : May 27, 2026 at 8:47 PM IST
चंडीगढ़ : राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर राउंड में रिकॉर्डतोड़ पारी खेली. उन्होंने मात्र 29 गेंदों में 12 छक्कों और पांच चौके की मदद से 97 रन बनाए. अगली ही गेंद पर वे आउट हो गए. अगर वे अगली गेंद पर आउट नहीं होते, तो आईपीएल के इतिहास में यह सबसे तेज शतक होता. इस समय आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास है. उन्होंने 2013 में आईपीएल पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में पूरा किया था.
सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने इंडियन प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. सनराइजर्स ने अपनी एकादश में एक बदलाव करते हुए प्रफुल्ल हिंगे को मौका दिया. रॉयल्स ने भी रविंद्र जडेजा को एकादश में जगह दी है. वह पिछले मैच में इंपेक्ट प्लेयर में रूप में खेले थे.