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IPL 2026 एलिमिनेटर: आज हैदराबाद के सामने राजस्थान का चैलेंज, हारने वाली टीम का सफर होगा खत्म

SRH vs RR IPL 2026 Eliminator: एलिमिनेटर में जीत दर्ज करने वाली टीम क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी.

IPL 2026 एलिमिनेटर: आज हैदराबाद के सामने राजस्थान का चैलेंज
IPL 2026 एलिमिनेटर: आज हैदराबाद के सामने राजस्थान का चैलेंज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 27, 2026 at 1:12 PM IST

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IPL 2026 Eliminator: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. क्वालीफायर-1 जीतकर RCB पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी है. आज (27 मई) टूर्नामेंट के एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स (RR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) न्यू चंडीगढ़ के न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी.

जो भी टीम यह एलिमिनेटर जीतेगी, वह शुक्रवार को होने वाले क्वालिफायर-2 के लिए न्यू चंडीगढ़ में ही रुकेगी. जहां उसका मुकाबला क्वालीफायर-1 हारने वाली गुजरात टाइटंस से होगा. फाइनल मैच में 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

IPL 2026 एलिमिनेटर
अंक तालिका में तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीम के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाता है. एलिमिनेटर हारने वाली टीम टूर्नामेंट से सीधा बाहर हो जाती है जबकि जीतने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए एक और बाधा पार करनी होती है, जिसका नाम क्वालीफायर-2 है. इसलिए आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है.

सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन के लीग चरण में राजस्थान रॉयल्स को दो बार हराने के बाद, पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ इस नॉकआउट मुकाबले में उतर रही है. पैट कमिंस की टीम 14 मैचों में 18 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर रही. उनके अंक टॉप दो टीमों - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स - के बराबर थे, लेकिन कम नेट रन रेट के कारण उन्हें एलिमिनेटर में खेलना पड़ रहा है.

वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस पर एक अहम जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की. 14 मैच में आठ लीग मैच जीतने के बाद वे 16 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे.

SRH vs RR: हेड टू हेड रिकॉर्ड
हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो हैदराबाद का राजस्थान पर पलड़ा काफी ज्यादा भारी है. अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 23 मुकाबले हुए हैं. जिसमें हैदराबाद ने 14 मैच जीते हैं जबकि राजस्थान केवल 9 मैच ही जीत सका है. इस सीजन में दोनों टीमों के बीच हुए पिछले दोनों मुकाबलों में SRH ने ही RR को हराया है.

दोनों टीमों के स्क्वाड
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, स्मरण रविचंद्रन, अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, सलिल अरोड़ा, प्रफुल्ल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, जैक एडवर्ड्स, ब्रायडन कार्स, साकिब हुसैन, जीशान अंसारी, अनिकेत वर्मा, अमित कुमार, क्रेन्स फुलेट्रा.

राजस्थान रॉयल्स (RR): रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, रवींद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, ब्रिजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, शिम्रोन हेटमायर, शुभम दुबे, दासुन शनाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि सिंह, अमन राव पेराला, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन और क्वेना मफाका.

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