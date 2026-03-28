ETV Bharat / sports

8 खिलाड़ियों पर IPL खेलने पर लग चुका है बैन, जानें उनके नाम और कारण, लिस्ट में तीन भारतीय भी शामिल

इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी ( IANS )

Players Banned from IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन शनिवार, 28 मार्च को शुरू हो रहा है. पहले मैच में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने-सामने होंगे. उससे पहले इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग से अपना नाम वापस लेकर सबको हैरान कर दिया. उनके इस फैसले के कारण अब उन पर दो साल का बैन लग सकता है. आईपीएल के नियमों के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी ऑक्शन के बाद अपना नाम वापस लेता है तो उसको अगले दो आईपीएल में नहीं खेलने दिया जाएगा. इससे पहले उनके ही देश के खिलाड़ी हैरी ब्रूक ने भी ऐसा ही किया था. तब BCCI ने उन पर दो साल का बैन लगाया था. डकेट को दिल्ली कैपिटल्स ने ऑक्शन में 2 करोड़ में साइन किया था. बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई खिलाड़ियों को आईपीएल से बैन किया जा चुका है. वैसे तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर लीग में भाग लेने पर बैन है ही, लेकिन दूसरे देशों के खिलाड़ियों को भी बैन किया गया है. जिसमें तीन भारतीय खिलाड़ी भी शामिल है. आइए उन आठ खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं. IPL से बैन किए गए 8 खिलाड़ी प्रवीण तांबे: प्रवीण तांबे भारत के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह कहावत सच साबित कर दी है कि "उम्र तो बस एक नंबर है". उन्होंने 41 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL में डेब्यू किया था. उन्होंने 2013 से 2016 तक IPL में खेला. इस दौरान, उन्होंने 33 मैच खेले और 7.75 की इकॉनमी रेट से 28 विकेट लिए. हालांकि, BCCI ने उन्हें बिना पहले से अनुमति लिए दूसरे देशों में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हिस्सा लेने के कारण IPL में खेलने से बैन कर दिया. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ मार्च 2018 में न्यूजीलैंड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान बॉल-टैम्परिंग विवाद में फंस गए थे. इस घटना के बाद, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ पर एक साल का बैन लगा दिया, जिसके कारण उन्हें IPL से भी बैन कर दिया गया.