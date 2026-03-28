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IPL 2026 में बनेंगे ये महारिकॉर्ड, धोनी-कोहली समेत कई खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ने के करीब

विराट कोहली ( IANS )

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का मंच तैयार है. पहला मैच RCB और SRH बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. टूर्नामेंट में दस टीमें 13 जगहों पर मुकाबला करेंगी, जो 28 मार्च से 31 मई तक खेला जाएगा. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में दुनिया भर के सुपरस्टार्स फैंस का मनोरंजन करने के लिए एक साथ आएंगे. एमएस धोनी और रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह तक, दुनिया के क्रिकेट जगत के कुछ सबसे बड़े नामों पर सबकी नजरें होंगी. टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) हैं. दोनों ने ही पांच-पांच बार खिताब जीते हैं. जबकि पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स (DC) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) अभी भी अपने पहले खिताब की तलाश में हैं. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और गुजरात टाइटन्स (GT) पर भी खास नजर रहेगी. पिछले कुछ सालों में, IPL में अनगिनत रिकॉर्ड टूटे हैं. पिछले साल, वैभव सूर्यवंशी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था, और वे T20 में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे. लेकिन अब 2026 में भी कई नए रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं. आइए उन रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं. IPL 2026 में कई रिकॉर्ड टूटने के करीब विराट कोहली

विराट कोहली IPL के इतिहास में 9000 रन पूरे करने से केवल 339 रन दूर हैं. अगर वो इस सीज नें इतने रन बना लेते हैं तो वो ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. विराट कोहली को IPL में 300 छक्के पूरे करने के लिए 9 छक्कों की जरूरत है. यह मुकाम अब तक सिर्फ क्रिस गेल (357) और रोहित शर्मा (302) ने ही हासिल किया है.