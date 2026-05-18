ETV Bharat / sports

IPL 2026: दिल्ली ने राजस्थान को 5 विकेट से दी मात, प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा

उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल और अभिषेक पोरेल के बीच पहले विकेट के लिए 105 रनों की अहम साझेदारी ने शुरू में मैच को दिल्ली के पाले में झुका दिया. राहुल ने 42 गेंदों पर 56, पोरेल ने 31 गेंदों पर 51 और कप्तान अक्षर ने 18 गेंदों में 34 रन बनाए.

​​इस जीत की नींव तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के डेथ ओवरों में चार विकेट लेने के शानदार प्रदर्शन पर रखी गई थी, जिसने राजस्थान को तूफानी शुरुआत के बावजूद 193/8 के स्कोर पर रोक दिया.

DC vs RR IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार (17 मई) को अरुण जेटली स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स पर पांच विकेट से रोमांचक जीत हासिल की.

आशुतोष की इम्पैक्ट पारी

इसके बाद आशुतोष शर्मा 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर मैदान में उतरे और पांच गेंदों पर नाबाद 18 रन बनाकर DC को जीत दिलाई. यह एक बेहद तनावपूर्ण और उतार-चढ़ाव भरा मुकाबला था, जिसमें कई बार पासा पलटा, लेकिन आखिरकार मेजबान टीम ने अपना संयम बनाए रखा.

चार गेंदें शेष रहते लक्ष्य का पीछा पूरा करके, DC ने अपने घरेलू मैचों का समापन शानदार अंदाज में किया. इस जीत के साथ वे IPL 2026 की अंक तालिका में आठवें से सातवें स्थान पर पहुंच गए और प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी धुंधली उम्मीदों को जिंदा रखा.

यह एक ऐसा मुकाबला था जिसमें कई बार उतार-चढ़ाव आए. RR ने 160/2 का स्कोर बनाया था, लेकिन आखिरी छह ओवरों में 33 रन देकर अपने छह विकेट गंवा दिए. वहीं DC भी 130/2 के स्कोर तक आसानी से पहुंच गई थी, लेकिन बीच के ओवरों में उसे भी कुछ झटके लगे.

स्टार्क बने प्लेयर ऑफ दि मैच

स्टार्क ने अपने शुरुआती दो ओवरों में 28 रन देकर काफी रन लुटाए थे. लेकिन अपने आखिरी दो ओवरों में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए RR के मध्य और निचले क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. इन दो ओवरों में उन्होंने सिर्फ 12 रन दिए और चारों विकेट अपने नाम किए. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.

राजस्थान का प्लेऑफ सेनारियो

राजस्थान की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंदों में 46 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने 40 गेंद में 53 और कप्तान रयान पराग ने 26 गेंद में 51 रनों की शानदार पारी खेली. इस हार के साथ राजस्थान पांचवें स्थान से छठे स्थान पर खिसक गया है. उसके 12 मैच में 12 अंक हैं और अब उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे.