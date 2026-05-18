IPL 2026: दिल्ली ने राजस्थान को 5 विकेट से दी मात, प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा
IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने 193 रनों के लक्ष्य को 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया.
Published : May 18, 2026 at 9:40 AM IST
DC vs RR IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार (17 मई) को अरुण जेटली स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स पर पांच विकेट से रोमांचक जीत हासिल की.
इस जीत की नींव तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के डेथ ओवरों में चार विकेट लेने के शानदार प्रदर्शन पर रखी गई थी, जिसने राजस्थान को तूफानी शुरुआत के बावजूद 193/8 के स्कोर पर रोक दिया.
उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल और अभिषेक पोरेल के बीच पहले विकेट के लिए 105 रनों की अहम साझेदारी ने शुरू में मैच को दिल्ली के पाले में झुका दिया. राहुल ने 42 गेंदों पर 56, पोरेल ने 31 गेंदों पर 51 और कप्तान अक्षर ने 18 गेंदों में 34 रन बनाए.
𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐒𝐔𝐍𝐃𝐀𝐘 brought major playoff twists 👀— Star Sports (@StarSportsIndia) May 17, 2026
While #RCB seal their qualification in style, #DC stay alive in the playoffs race!#TATAIPL #DCvsRR pic.twitter.com/psv4ELaTCo
आशुतोष की इम्पैक्ट पारी
इसके बाद आशुतोष शर्मा 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर मैदान में उतरे और पांच गेंदों पर नाबाद 18 रन बनाकर DC को जीत दिलाई. यह एक बेहद तनावपूर्ण और उतार-चढ़ाव भरा मुकाबला था, जिसमें कई बार पासा पलटा, लेकिन आखिरकार मेजबान टीम ने अपना संयम बनाए रखा.
चार गेंदें शेष रहते लक्ष्य का पीछा पूरा करके, DC ने अपने घरेलू मैचों का समापन शानदार अंदाज में किया. इस जीत के साथ वे IPL 2026 की अंक तालिका में आठवें से सातवें स्थान पर पहुंच गए और प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी धुंधली उम्मीदों को जिंदा रखा.
यह एक ऐसा मुकाबला था जिसमें कई बार उतार-चढ़ाव आए. RR ने 160/2 का स्कोर बनाया था, लेकिन आखिरी छह ओवरों में 33 रन देकर अपने छह विकेट गंवा दिए. वहीं DC भी 130/2 के स्कोर तक आसानी से पहुंच गई थी, लेकिन बीच के ओवरों में उसे भी कुछ झटके लगे.
The tables are turning, the tides are shifting & the IPL is IPLing! 🤩#DelhiCapitals keep their Playoffs hopes alive after a win over #RajasthanRoyals. #TATAIPL #DCvsRR #AshutoshSharma #KLRahul #DavidMiller #TristanStubbs pic.twitter.com/xRqjgzy5Aw— Star Sports (@StarSportsIndia) May 17, 2026
स्टार्क बने प्लेयर ऑफ दि मैच
स्टार्क ने अपने शुरुआती दो ओवरों में 28 रन देकर काफी रन लुटाए थे. लेकिन अपने आखिरी दो ओवरों में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए RR के मध्य और निचले क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. इन दो ओवरों में उन्होंने सिर्फ 12 रन दिए और चारों विकेट अपने नाम किए. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.
राजस्थान का प्लेऑफ सेनारियो
राजस्थान की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंदों में 46 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने 40 गेंद में 53 और कप्तान रयान पराग ने 26 गेंद में 51 रनों की शानदार पारी खेली. इस हार के साथ राजस्थान पांचवें स्थान से छठे स्थान पर खिसक गया है. उसके 12 मैच में 12 अंक हैं और अब उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे.