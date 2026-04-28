IPL 2026: 'मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा...' करारी हार के बाद दिल्ली के कप्तान ने कही ये बात
DC vs RCB मैच के बाद दोनों कप्तानों ने पिच के बर्ताव पर क्या कहा?
Published : April 28, 2026 at 10:19 AM IST
IPL 2026 DC vs RCB: अरुण जेटली स्टेडियम में 27 अप्रैल को खेला गया मैच (DC vs RCB) ने सबको हैरान कर दिया. जहां दिल्ली 75 रनों पर ऑलआउट हो गई और फिर आरसीबी ने 81 गेंदें शेष रहते ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया. हैरानी की बात ये रही थी कि ये मैच उसी पिच पर खेला गया था जहां दो दिन पहले ही दिल्ली ने 264 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर पंजाब ने 7 गेंद शेष रहते हुए उस लक्ष्य को भी हासिल कर लिया.
दिल्ली के कप्तान ने क्या कहा?
इस करारी हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी टीम से आग्रह किया है कि वे इस करारी हार को पीछे छोड़कर आने वाले मैचों पर ध्यान दें. उन्होंने जोर देकर कहा कि नकारात्मकता IPL 2026 के इस मुश्किल सीजन में उनके अभियान को ही नुकसान पहुंचाएगी.
अक्षर ने मैच के बाद कहा, 'मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या, लेकिन सब कहते हैं कि क्रिकेट में, हर दिन आपको पूरी तरह से चौकस रहना होता है, और आपको वापसी करके वही चीजें बार-बार दोहरानी होती हैं. लेकिन हां, जब आप अगले मैच में जाते हैं, तो आपको इसे भूलकर आगे बढ़ना होता है.'
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'वे गेंद को कहीं भी स्विंग करा सकते हैं'
शुरुआती स्विंग के बारे में, जिसने उनकी टीम के टॉप ऑर्डर को मुश्किल में डाल दिया था, अक्षर ने कहा कि टॉप तीन बल्लेबाज स्विंग का बेहतर ढंग से सामना कर सकते थे. 'मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं हैरान था, वे विश्व-स्तरीय गेंदबाज हैं, और वे गेंद को कहीं भी स्विंग करा सकते हैं, उन्होंने हर मैदान पर ऐसा किया है.
'लेकिन हां, मुझे लगता है कि अगर हमारे ओपनर्स या टॉप-ऑर्डर के किसी एक बल्लेबाज ने शुरुआती कुछ ओवरों का बेहतर ढंग से सामना किया होता, तो इससे फर्क पड़ सकता था, और मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था. लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, उसका श्रेय उन्हें ही जाता है.'
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'जो आपके सामने है उस पर ध्यान दें'
अक्षर ने आगे कहा, 'IPL एक बहुत ही मुश्किल टूर्नामेंट है, आप एक दिन के लिए भी यह नहीं सोच सकते कि चीजें आसान होंगी. आपको हर बार आकर अपना प्लान लागू करना होता है. हां, मोमेंटम मायने रखता है, लेकिन आप यह सोचते नहीं रह सकते कि ‘अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता. बेहतर यही है कि जो आपके सामने है, उस पर ध्यान दें.'
अक्षर ने ड्रेसिंग रूम में पॉजिटिविटी की जरूरत पर जोर दिया, खासकर तब जब DC के पास खेलने के लिए सिर्फ छह मैच बचे हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ में जगह बनानी है, तो इन मैचों में जीत बहुत जरूरी है. 'मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए. अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे, तो आप मैच हार जाएंगे. अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे.
दिल्ली कैपिटल्स का अगला मैच अब 1 मई को राजस्थान रॉयल्स है.
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RCB के कप्तान ने क्या कहा?
वहीं दूसरी ओर RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने इस शानदार जीत का श्रेय अपने गेंदबाजों को दिया, खासकर तेज गेंदबाजों जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार को. जिन्होंने पावरप्ले में ही 6 विकेट लेकर विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था. हेजलवुड ने 4-12 और भुवनेश्वर ने 3-5 के प्रदर्शन के साथ अपना स्पेल खत्म किया.
मैच के बाद कप्तान पाटीदार ने कहा, 'जिस तरह से विकेट ने बर्ताव किया, उससे मैं भी हैरान हूं. इसका पूरा श्रेय गेंदबाजों को जाता है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, खासकर पावरप्ले में - हेजलवुड और भुवी ने। मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने सही जगहों पर गेंद डाली और शुरुआत में थोड़ा स्विंग हासिल किया, वह देखना वाकई शानदार था.'
जब उनसे पूछा गया कि क्या स्विंग सामान्य से अधिक था, तो पाटीदार ने जवाब दिया, 'मुझे लगता है कि स्विंग सामान्य ही था, और अच्छी बात यह रही कि हमें शुरुआती विकेट मिल गए, और इसी वजह से हम मैच में अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहे. बेशक, मुझे लगता है कि अगर आप सपाट पिच पर T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन गेंदबाजी यूनिट होनी चाहिए. ऐसा इसलिए है, क्योंकि सिर्फ एक गेंदबाज ही आपको चैंपियनशिप जिता सकता है.'
RCB का अगला मुकाबला 30 मई को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस से होने वाला है.