DC vs PBKS: लुंगी एनगिडी के सिर में लगी गंभीर चोट, एम्बुलेंस से ले जाया गया अस्पताल
DC vs PBKS मैच में बड़ी दुखद घटना घटी है. लुंगी एनगिडी कैच लेते समय गंभीर रुप से घायल हो गए.
Published : April 25, 2026 at 6:22 PM IST
Lungi Ngidi injured: पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में IPL 2026 का 35वां मैच खेला जा रहा. इस दौरान दिल्ली के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी कैच लेते समय चोटिल हो गए. उनके सिर में गंभीर चोट आई है. जिसकी वजह से उनको मैदान पर एम्बुलेंस में रखकर साधा अस्पताल ले जाया गया है.
ये हादसा मैच की दूसरी पारी में पेश आया. जब पंजाब 265 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी और दूसरी पारी के तीसरे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल की गेंद को प्रियांश आर्य ने छक्का मारने की कोशिश की. लेकिन वो सही से टाइमिंग नहीं कर सके जिससे गेंद हवा में खड़ी हो गई.
एनगिडी ने पीछे दौड़ते हुए उसे कैच करने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और पीछे की ही तरफ जमीन में गिर पड़े. जिससे उनका सिर सीधा जमीन से टकरा गया और वो वहीं पर ही अपने सिर को पकड़ कर लेट गए. इसके बाद तुरंत मेडिकल टीम मैदान पर दौड़ती हुई आई और कुछ देर तक ट्रीटमेंट करने के बाद खिलाड़ी को स्ट्रेचर पर रखकर एम्बुलेंस में रखा गया और फिर अस्पताल ले जाएगा.
Ambulance in the Ground.— Johns. (@CricCrazyJohns) April 25, 2026
Hoping Lungi Ngidi is fine 🤞get well soon and comeback soon. pic.twitter.com/au1NwjiwFU
मैच की बात करें तो पंजाब ने 265 रनो के विशाल लक्ष्य के जवाब में खबर लिखे जाने तक 4 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 80 रन बना लिए हैं. प्रियांश 37 और प्रभसिमरन 42 रन बनाकर खेल रहे हैं.