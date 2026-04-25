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DC vs PBKS: लुंगी एनगिडी के सिर में लगी गंभीर चोट, एम्बुलेंस से ले जाया गया अस्पताल

लुंगी एनगिडी को लगी सिर में गंभीर चोट ( IANS )

Lungi Ngidi injured: पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में IPL 2026 का 35वां मैच खेला जा रहा. इस दौरान दिल्ली के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी कैच लेते समय चोटिल हो गए. उनके सिर में गंभीर चोट आई है. जिसकी वजह से उनको मैदान पर एम्बुलेंस में रखकर साधा अस्पताल ले जाया गया है. ये हादसा मैच की दूसरी पारी में पेश आया. जब पंजाब 265 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी और दूसरी पारी के तीसरे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल की गेंद को प्रियांश आर्य ने छक्का मारने की कोशिश की. लेकिन वो सही से टाइमिंग नहीं कर सके जिससे गेंद हवा में खड़ी हो गई.