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PBKS vs DC: पंजाब किंग्स की लगातार चौथी हार, दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट से दी मात

PBKS vs DC: पंजाब किंग्स की लगातार चौथी हार, दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट से दी मात ( IANS )

PBKS vs DC IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 55वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 3 विकेट से मात दे दी है. 211 रनों के लक्ष्य को दिल्ली ने कप्तान अक्षर और मिलर के अर्धशतक की बदौलत 19 ओवर में ही 7 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया. अक्षर ने 30 गेंद में 56 और डेविड मिलर ने 28 गेंद में 51 रनों की पारी खेली. इसके अलावा आखिर में आशुतोष ने 10 गेंद में 24, माधव तिवारी 8 गेद में 18 और आकिब नबी ने 2 गेंद में 10 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी. इस जीत के साथ दिल्ली के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं अभी भी जिंदा हैं. दिल्ली के अब 12 मैच में 5 जीत के साथ 10 पॉइंट्स हो गए हैं और वो अंक तालिका में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं. पंजाब के गेंदबाजों की तरफ से अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में 21 रन देकर दो विकेट हासिल किए. इसके अलावा दूसरे सभी गेंदबाजों ने 10 से ऊपर की औसत से रन खर्च किए. जिसकी वजह से पंजाब 210 रनों को डिफेंड नहीं कर सका.